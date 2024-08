am 04.08.2024 - 08:33 Uhr

Gegen Olympia war am Samstag wirklich kein Kraut gewachsen – und selbst Übertragungen, die sonst eigentlich durchaus Interesse hervorrufen, taten sich äußerst schwer. Am Samstag liefen die Spiele aus Paris sowohl bei Eurosport als auch beim ZDF, die Mehrheit der deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer wählte den öffentlich-rechtlichen Kanal, der bis in den späten Abend hinein teils weit über sechs Millionen Leute anlockte. Über sechseinhalb Millionen etwa sahen nach 22 Uhr eine Handball-Zusammenfassung. 32 und knapp 33 Prozent Marktanteil sicherten sich die Mainzer somit beim Gesamtpublikum und den 14- bis 49-Jährigen.

Das ZDF war zu dieser Zeit weit erfolgreicher: Ab kurz nach 13 Uhr kamen Schwimm-Wettbewerbe auf 3,3 Millionen Fans, insgesamt wurden hier 38,8 Prozent Marktanteil gemessen, bei den Jüngeren waren es 35,5 Prozent. Knapp vier Millionen sahen im weiteren Verlauf des Nachmittags Kanu/Kajak, hier lagen die Quoten in beiden Gruppen bei um die 38 Prozent. Vormittags hatte das ZDF zeitweise in beiden Gruppen sogar die Marke von 45 Prozent überboten. Mit 29,4 Prozent Tagesmarktanteil insgesamt und 30,3 Prozent bei den Jungen führte der Sender das Feld auch entsprechend mit viel Vorsprung an.

