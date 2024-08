am 04.08.2024 - 08:59 Uhr

Gegen die Olympischen Spiele, am Samstag vom ZDF übertragen, schickte Das Erste eine vom bayerischen Ammersee kommende Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" ins Rennen. In dieser Sommerausgabe, präsentiert von Barbara Schöneberger und Samu Haber, ging es um "Urlaubs-Feeling aus mehr als vier Jahrzehnten" des Formats. Doch das Interesse hielt sich im Vergleich zu anderen Folgen reichlich in Grenzen.

Zuletzt waren mehr als zweieinhalb, teils sogar drei Millionen Fans für das Verstecke-Kamera-Format die Regel. Nun fiel "VSS?" auf weniger als zwei Millionen. Erneut primetimefüllend gesendet, erreichte Das Erste am Samstag mit der Ausstrahlung im Schnitt 1,72 Millionen Personen. 8,8 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt. Bei den Jüngeren standen 7,6 Prozent zu Buche – weit weniger als bei der vorherigen (regulären) Ausgabe, die knapp 13 Prozent einheimste.



Das kurz vor Mitternacht gestartete "Inas Nacht" treib die Quoten im Gesamtmarkt dann auf zehn Prozent nach oben, die gemessene Reichweite lag bei 0,82 Millionen. Bei den Jüngeren verbuchte das Spätabend-Format rund sechs Prozent. Tagsüber hatte Das Erste mitunter zwar Probleme, schlug sich aber besser als mancher Konkurrenz. So kam eine Wiederholung von "Gefragt – gejagt" nach 19 Uhr etwa auf immerhin 6,8 Prozent bei allen und eine Million Zusehende. "Brisant" hatte nach 17:15 Uhr sogar 9,7 Prozent Marktanteil ab drei Jahren erreicht, schon hier schauten rund eine Million Personen zu.

Gutes Interesse rief auch die "Tagesschau" hervor – je rund fünfzehneinhalb Prozent Marktanteil generierte die ARD-Hauptnachrichtensendung allein im Ersten. Mit jedoch nur 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde eine der niedrigsten Reichweiten des Jahres ermittelt.

