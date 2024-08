Gegen die Olympischen Sommerspiele schickten die privaten Sender am Samstag Archivware ins Rennen – schon im Vorfeld dürfte klar gewesen sein, dass die großen Quoten nicht drin sind. Vor diesem Hintergrund hat sich das RTL-Line-Up vergleichsweise achtbar geschlagen. Ein Mix aus Sascha Grammel und Bastian Bielendorfer bescherten dem Sender 6,3 und 6,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen – somit wurden höhere Quoten als bei den Mitbewerbern erreicht. 1,44 und 0,77 Millionen Menschen schauten zu.

ProSieben setzte auch an diesem Samstag auf seinen "Aushalten: Nicht lachen Supercut" und kam damit auf 5,7 Prozent Marktanteil. 0,34 Millionen Menschen sahen die etwa zweieinhalbstündige Sendung. Am späteren Abend steigerte sich eine "Duell um die Welt"-Wiederholung auf 6,8 Prozent.



Gleich drei private Vollprogramme schickten Filme ins Rennen: Sat.1 kam ab 20:15 Uhr auf 4,6 Prozent Marktanteil, zu sehen gab es "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (Gesamt-Reichweite: 0,71 Mio.). Vox erreichte 0,55 Millionen mit "Great White", hier lag die Quote bei den Werberelevanten bei nur 2,1 Prozent. Somit sortierten sich die Kölner in der Zielgruppe hinter "Ice Age 2" von RTLzwei ein. Der Animationsstreifen kam auf 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,34 Millionen Menschen schauten zu.

Kabel Eins steigerte sich mit "FBI" von anfangs weniger als zwei Prozent bei den Jungen auf später bessere knapp drei Prozent. RTL Super musste kleine Brötchen backen, denn der Film "Rio" kam nicht über 1,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. Stärker unterwegs war ZDFneo ab 20:15 Uhr mit "I Spy" – hier wurden in der Altersklasse 14-49 im Schnitt zwei Prozent ermittelt. 0,24 Millionen Menschen sahen diesen Film, später steigerte sich der Spartensender mit "3 Engel für Charlie" auf rund 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;