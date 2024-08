Gegen die Olympischen Spiele gab's am Sonntag für ProSieben tagsüber zwar nicht viel zu holen - mit "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt", "taff weekend", "Newstime" und der "Galileo-Strecke am Vorabend bewegten sich die Marktanteile in der Zielgruppe über Stunden hinweg nur um vier Prozent. Doch immerhin in der Primetime konnte der Sender Schadensbegrenzung betreiben: So erreichte der Spielfilm "Prey" als Free-TV-Premiere im Schnitt 1,69 Millionen Zuschauerinnen, darunter 470.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei guten 8,3 Prozent, was angesichts der Olympia-Übermacht ein schöner Erfolg für ProSieben ist. "Predator - Upgrade" konnte sich danach sogar noch leicht auf 8,8 Prozent steigern und hielt insgesamt durchschnittlich 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Nach Mitternacht sorgte "Django: Unchained" schließlich noch für überzeugende 12,4 Prozent Marktanteil.

Die erfolgreiche Primetime verhalf ProSieben letztlich zum zweiten Platz in der Tageswertung - wenngleich der Marktanteil mit 5,6 Prozent eher überschaubar ausfiel. RTL lag mit 5,5 Prozent knapp dahinter und musste sich um 20:15 Uhr sogar sehr deutlich geschlagen geben. Mit dem Animationsfilm "Die Croods - Alles auf Anfang" kam der Sender nicht über 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Sat.1 blieb mit "Es ist zu deinem Besten" sogar bei nur 4,2 Prozent hängen und lag damit auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo die "Trucker Babes" ordentliche 4,1 Prozent erzielten.

Vox landete mit "Hot oder Schrott" sogar noch dahinter und kam nicht über 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Schlusslicht unter den Privatsendern war jedoch RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Massive Talent" um 20:15 Uhr gerade mal 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe erreichte.

Als stärkster Olympia-Verfolger beim Gesamtpublikum ging am Sonntag das ZDF hervor: Dort erreichte ein "Rosamunde Pilcher"-Film im Schnitt 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 12,8 Prozent entsprachen. Das anschließende "heute-journal" hielt noch 3,01 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Tagsüber tat sich aber auch das ZDF häufig schwer - sogar mit dem "Fernsehgarten", der diesmal nur 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Mehr als ein Marktanteil von 9,3 Prozent war für die Show mit Andrea Kiewel diesmal nicht drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;