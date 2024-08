am 06.08.2024 - 14:41 Uhr

Das ZDF hat am späten Montagabend mit dem olympischen Finale der 3x3-Basketballerinnen hervorragende Quoten erzielt. Gegen 22:00 Uhr sahen im Schnitt 7,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sich das deutsche Team gegen Spanien durchsetzte - nur die Übertragung vom Tischtennis kam knapp 45 Minuten zuvor mit 7,56 Millionen Fans auf eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei beim 3x3-Finale bei starken 35,0 Prozent und fiel beim jungen Publikum sogar noch höher aus. Dort führte die Live-Übertragung mit 2,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 43,2 Prozent Marktanteil das Quoten-Ranking am Montag an.

Ohnehin war es aus Quotensicht wieder einmal ein starker Tag für das ZDF: So sahen schon am Vorabend fast vier Millionen das Halbfinale der 3x3-Basketballerinnen, die nachgereichte Schlussphase verfolgten sogar 4,64 Millionen. Nach 20 Uhr lockte die Leichtathletik im Schnitt 6,80 Millionen Personen zum ZDF und trieb den ZDF-Marktanteil beim jungen Publikum auf hervorragende 40,6 Prozent Marktanteil.

Am höchsten fielen die Marktanteile jedoch am Vormittag und Mittag aus: Dort gelang es dem öffentlich-rechtlichen Sender gleich mehrfach, die Marke von 50 Prozent zu knacken - etwa beim Klettern und Kunstturnen. Den Spitzenwert hält jedoch die kurze "heute Xpress"-Ausgabe, die ab 12:24 Uhr mit beachtlichen 52,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen abräumte. Insgesamt lagen die Reichweiten schon vor 12 Uhr bei deutlich über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, nach 17 Uhr schalteten erstmals mehr als drei Millionen Fans ein.

Eurosport war derweil nicht zuletzt am späten Nachmittag sehr gefragt: Dort erreichte das packende Volleyball-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei der Leichathletik zählte Eurosport ab 20:16 Uhr noch 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe beim 3x3-Finale der Frauen noch 210.000 Fans mitfieberten. Beim jungen Publikum reichte es zu diesem Zeitpunkt immerhin für 1,3 Prozent Marktanteil.

