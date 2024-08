Sowohl Vox als auch Sat.1 taten sich am Mittwoch mit den Primetime-Formaten eher schwer – was sicherlich auch an der Olympia-Konkurrenz lag. Und so kam es, dass beide Sender mit ihren 19 Uhr-Formaten die jeweils höchsten Reichweiten des Tages einfuhren. In Sat.1 sorgte also einmal mehr "Die Landarztpraxis" für die beste Sehbeteiligung. Die Soap steuert gerade auf das Finale der zweiten Staffel zu, in wenigen Wochen übernimmt dann "Die Spreewaldklinik".

Die Filmpool-Produktion sicherte sich am Mittwoch linear nun rund 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Interessant ist, dass weniger als 100.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. In dieser Gruppe kam das Daily Drama nur auf rund drei Prozent. In den Sat.1-Reichweitencharts folgten die Hauptnachrichten auf dem zweiten Platz, die "Newstime" kam ab 19.45 Uhr auf rund 0,63 Millionen Zuschauende.

Bei Vox hatte "Das perfekte Dinner" für die beste Reichweite des Tages gesorgt. Gekocht wird derzeit in Frankfurt am Main, zu sehen sind von der Produktion neue Folgen. 0,72 Millionen Personen sahen am Mittwoch nun das Menü von Marc, bei den klassisch Umworbenen sicherte sich die knapp 75 Minuten lange Ausstrahlung 6,7 Prozent. Im Vorfeld war "First Dates" auf rund 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen, hier standen in der klassischen Zielgruppe 2,9 Prozent Marktanteil zu Buche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;