In weniger als einer Woche wird die ARD-Freitagsreihe "Toni, männlich, Hebamme" Geschichte sein. Das Erste wird keine neuen Folgen des Formats mehr bestellen. Die finale Staffel, bestehend aus nur zwei Filmen, feierte nun etwas kurioserweise sogar in Konkurrenz zu Olympia ihren Auftakt. Vor diesem Hintergrund müssen daher auch die erzielten Ergebnisse gesehen werden. 2,61 Millionen Menschen sahen die Folge "Baby im Korb" zur besten Sendezeit. Das waren etwas weniger als im Frühjahr 2023 einschalteten. Die damals gesendeten Filme erreichten – zur besseren Vergleichbarkeit ebenfalls nach damals vorläufigen Werten – 2,8 und 3,0 Millionen Personen. Sogar auf 3,6 und 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam "Toni, männlich, Hebamme" noch im Jahr 2021.

Im Sommer nun sind die Reichweiten allgemein niedriger, mit Blick auf die Quoten im Gesamtmarkt gab die zu Ende gehende Reihe am Freitag eine recht gute Figur ab. Der Film erzielte im Schnitt zwölf Prozent – und somit mehr als 2023 mit damals zehneinhalb und elf Prozent, aber weniger als vor drei Jahren (12,6 und 13,2%). Bei den 14- bis 49-Jährigen machte sich die olympische Konkurrenz stärker bemerkbar – die Quoten der ARD-Reihe sanken auf 6,6 Prozent. Sie fielen somit niedriger aus als bei jüngsten Erstausstrahlungen.



Olympia dominierte am Freitag also einen weiteren Fernsehtag: In der Spitze, das war um kurz vor 22 Uhr, schauten knapp 7,5 Millionen Menschen die Live-Bilder im Zweiten. Die ab kurz vor halb acht Uhr abends gesendeten Leichtathletik-Wettbewerbe bescherten dem ZDF starke 6,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (31,1%). Bei den Jüngeren lag die ermittelte Quote knapp über der 40-Prozent-Marke. Als vor dem "heute journal" kurz der moderne Fünfkampf gezeigt wurde, lag das ZDF bei 41,8 Prozent.



Ebenfalls auf 40 Prozent Marktanteil kam am Nachmittag das Spiel der deutschen Fußballfrauen gegen Spanien. 3,76 Millionen Menschen schauten dieses im Schnitt linear im Zweiten, im Gesamtmarkt ergab sich somit eine Quote in Höhe von 37,8 Prozent. Sogar auf 40,4 Prozent stiegen die Werte danach während des Handball-Spiels. Deutschland steht nach diesem nun bekanntlich im Finale. Den Weg dahin verfolgten 5,09 Millionen Personen ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die gemessene Quote bei richtig tollen 44,6 Prozent.

Wie schon in der jüngeren Vergangenheit: Olympia beflügelte den übertragenden öffentlich-rechtlichen Sender, am Freitag also das ZDF, massiv: 29,5 Prozent Tagesmarktanteil wurden am Freitag gemessen, Das Erste folgte mit 9,1 Prozent auf der zweiten Position. Bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte das ZDF die generierten 32,5 Prozent bejubeln, mit 7,1 Prozent folgte RTL mit Abstand auf dem zweiten Rang.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;