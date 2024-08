Die Woche zwischen dem 29. Juli und 4. August, für die nun die endgültig gewichteten Quoten inklusive Livestreams und zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg vorliegen, war im Fernsehen vor allem geprägt von den Olympischen Spielen, während die Konkurrenz wenig zu melden hatte - und ohnehin ja häufig nur Wiederholungen zeigte - also nicht gerade etwas, für das viele Leute den Festplattenrekorder anschmeißen. Dementsprechend konnte die Olympia-Konkurrenz auch durch zeitversetzte Nutzung erwartungsgemäß nicht mehr allzu stark profitieren.

Während es am Abend des 30. Juli bei den Olympia-Übertragungen zwei etwas deutlichere Nachschläge fürs ZDF gab, war es ansonsten schon "Bares für Rares", das mit einem nachträglichen Reichweitenplus von 140.000 das Ranking der höchsten Nachschläge für Nicht-Olympia-Formate anführt. Die Reichweite von 3,07 Millionen blieb freilich trotzdem weit hinter den Zahlen anderer Primetime-Ausgaben des Formats zurück. Nennenswert ist mit Blick auf die Primetime daneben noch die RTLzwei-Camping-Dokusoap "Bella Italia", die ihren Zielgruppen-Marktanteil noch deutlich von 4,2 auf 4,8 Prozent steigern konnte und damit auch in der Olympia-Woche ein schöner Erfolg für RTLzwei blieb.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA sportstudio live-Olympia: Basketball BRA/GER HR 30.07.

21:21 6,21

(+0,37) 30,6%

(+4,3%p.) 1,73

(-0,01) 40,3%

(+1,4%p.) sportstudio live-Olympia: Schwimmen 30.07.

20:51 6,35

(+0,26) 29,6%

(+2,1%p.) 1,64

(+0,05) 38,0%

(-0,5%p.) Bares für Rares 31.07.

20:15 3,07

(+0,14) 13,4%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,03) 6,9%

(+0,5%p.) Die Landarztpraxis 29.07.

18:58 0,91

(+0,14) 5,1%

(+0,6%p.) 0,16

(+0,05) 5,0%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis 31.07.

18:58 0,84

(+0,12) 4,7%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,01) 4,6%

(+0,1%p.) Die Landarztpraxis 30.07.

18:59 0,97

(+0,12) 5,8%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,02) 7,4%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft 30.07.

21:06 3,46

(+0,12) 15,2%

(+0,2%p.) 0,28

(+0,02) 6,1%

(+0,3%p.) Magnum P.I. 02.08.

23:05 0,51

(+0,12) 3,8%

(+0,8%p.) 0,06

(+0,02) 2,0%

(+0,8%p.) Tagesschau 04.08.

19:59 8,09

(+0,12) 33,6%

(+0,1%p.) 1,97

(+0,03) 39,2%

(+0,1%p.) Jenseits der Spree 02.08.

20:15 3,92

(+0,11) 17,6%

(-0,1%p.) 0,15

(-0,00) 3,4%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.07.-04.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Gleich drei Mal findet sich die Sat.1-Daily "Die Landarztpraxis" in der Hitliste der Formate mit dem höchstne Nachschlag, hier legte die Reichweite einmal um 140.000, zwei Mal um 120.000 an. Die Donnerstags-Folge vom 1.8. legte nachträglcih zwar nur um 70.000 zu - trotzdem ist sie bemerkenswert, weil hier zum ersten Mal im Verlauf der zweiten Staffel wieder die Millionen-Marke geknackt wurde. Mit im Schnitt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war die gesamte Woche zwischen dem 29.7. und 4.8. für die "Landarztpraxis" die reichweitenstärkste der zweiten Staffel, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 5,5 Prozent so hoch wie zuletzt im Mai - und das trotz Olympia.

Auch die RTL-Soaps konnten ihre Marktanteile aber nachträglich teilweise noch deutlich steigern, der höchste Marktanteils-Aufschlag bei den 14- bis 49-Jährigen ging an "GZSZ", wo die Dienstags-Folge um 1,5 Prozentpunkte auf 12,9 Prozent zuelgen konnte. Der Wochenschnitt erhöhte sich nachträglich noch auf knapp 13 Prozent, vorläufig gewichtet waren es noch 12,3 Prozent gewesen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 30.07.

19:37 1,76

(+0,08) 9,2%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,07) 12,9%

(+1,5%p.) sportstudio live-Olympia: Basketball BRA/GER HR 30.07.

21:21 6,21

(+0,37) 30,6%

(+4,3%p.) 1,73

(-0,01) 40,3%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis 29.07.

18:58 0,91

(+0,14) 5,1%

(+0,6%p.) 0,16

(+0,05) 5,0%

(+1,4%p.) One Piece 31.07.

18:30 0,10

(+0,04) 0,7%

(+0,3%p.) 0,09

(+0,04) 3,3%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 02.08.

19:37 1,83

(+0,08) 9,7%

(+0,2%p.) 0,53

(+0,06) 15,0%

(+1,3%p.) Verstehen Sie Spass? 03.08.

20:15 1,80

(+0,08) 8,9%

(+0,1%p.) 0,36

(+0,07) 8,7%

(+1,1%p.) 9-1-1: Lone Star 29.07.

23:11 0,43

(+0,08) 3,8%

(+0,6%p.) 0,13

(+0,03) 4,9%

(+1,0%p.) Alles was zählt 29.07.

19:08 1,52

(+0,07) 8,4%

(+0,2%p.) 0,35

(+0,05) 10,8%

(+0,8%p.) Killer Elite 29.07.

22:40 0,64

(+0,03) 6,0%

(+0,1%p.) 0,20

(+0,03) 8,1%

(+0,8%p.) Die Landarztpraxis 02.08.

18:56 0,74

(+0,10) 4,5%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,03) 4,7%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.07.-04.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;