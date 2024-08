Nachdem die Olympischen Spiele am Sonntagabend zu Ende gingen, haben seit Beginn dieser Woche nun also auch die anderen Sender wieder eine Chance auf gute Quoten. Genutzt hat sie zum Start in die neue Woche Sat.1, das sich mit "Rewe, Edeka, Kaufland & Co. – Der Sat.1 Supermarkt-Check!" in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die Marktführung um 20:15 Uhr sichern konnte.

Dafür reichten bereits 0,35 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer aus, die den Marktanteil auf 9,9 Prozent hoben - den bislang höchsten Wert seit dem Start des Formats 2022. Insgesamt sahen 1,18 Millionen Personen zu, auch das waren trotz der hochsommerlichen Temperaturen mehr als bei fast allen vorhergehenden Ausgaben mit Ausnahme des "Discounter-Checks" im vergangenen Herbst.

RTL profitierte hingegen nicht vom Fehlen der Olympia-Konkurrenz. Die Reichweite von "Buying Blind" blieb mit im Schnitt 0,84 Millionen in etwa auf dem Niveau der vergangenen beiden Wochen. Dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,3 Prozent ein klein wenig besser ausfiel als zuletzt, lässt sich allein mit der insgesamt gesunkenen TV-Nutzung erklären, denn die absolute Reichweite war in dieser Altersgruppe sogar leicht rückläufig.

RTL sortierte sich damit beim jungen Publikum nicht nur hinter Sat.1, sondern auch mehreren anderen Sendern ein. So lagen nicht nur ARD und ZDF vorn, auch Vox startete mit "Goodbye Deutschland" mit 7,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ab 20:15 Uhr zunächst minimal besser in den Abend, überzeugte aber dann vor allem ab 22:15 Uhr, als eine weitere Folge den Marktanteil auf 10,7 Prozent nach oben schnellen ließ. Zunächst 770.000 und dann 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Überraschend hatte auch ProSieben mit der Serie "9-1-1 Notruf L.A." mehr junges Publikum als "Buying Blind", obwohl die erst um 22:11 Uhr lief - und dabei wohl auch davon profitierte, dass viele den Fernseher angesichts des Wetters wenn überhaupt, dann erst später einschalteten. Für die Serie war es jedenfalls ein Staffelbestwert. 590.000 Personen sahen insgesamt im Schnitt zu. "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" hatten zuvor nur rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zielgruppen-Marktanteile lagen bei 7,0 und 6,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;