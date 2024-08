3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Montag um 20 Uhr die "Tagesschau" im Ersten ein und machten die Sendung damit zur mit großem Abstand meistgesehenen des Tages, selbst wenn man all jene, die in einem der Dritten, bei Phoenix oder 3sat eingeschaltet haben, gar nicht mitrechnet. Der Marktanteil im Ersten lag bei 20,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die beiden übrigen Plätze auf dem Treppchen gingen an Nachrichten: 2,92 Millionen sahen am Vorabend "heute", 2,81 Millionen das "heute-journal" um 21:45 Uhr im ZDF.

Um 20:15 Uhr lag das ZDF vorn, das mit dem Film "Das schwarze Quadrat" 2,62 Millionen Menschen vor den Fernseher locken konnte. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,5 Prozent Marktanteil erzielt. Das Erste zeigte "Unsere Wälder" und erreichte damit 2,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 10,3 Prozent - dafür war der Anteil der Jüngeren vergleichsweise hoch. Mit 8,9 Prozent Marktanteil lag man in der Altersgruppe 14-49 um 20:15 Uhr auf Platz 2 hinter Sat.1.

ZDFneo erreichte unterdessen um 20:15 Uhr fast ebenso viele Menschen wie Das Erste. 1,99 Millionen Krimi-Fans hatten sich für "Insepctor Barnaby" entschieden, womit ZDFneo zunächst mit 9,8 Prozent Marktanteil noch ganz knapp an der 10-Prozent-Marke scheiterte. Doch eine weitere "Barnaby"-Folge ab 21:45 Uhr schaffte mit im Schnitt dann noch immer 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 10,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Quotenniveau zwar deutlich niedriger, mit zunächst 3,7 und dann 3,9 Prozent aber trotzdem klar über dem Soll.

Auch das ARD-Pendant One schlug sich unterdessen gar nicht so schlecht, spielte aber trotzdem in einer ganz anderen Liga. "Rabbit Hole - Neue Wege" kam ab 20:15 Uhr mit im Schnitt 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 1,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nachdem "The Ledge - Am Abgrund" danach nicht über 0,8 Prozent Marktanteil hinaus kam, steigerte sich "Harter Brocken: Der Waffendeal" ab 23:12 Uhr dank 0,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 1,6 Prozent Marktanteil.

