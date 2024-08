Sebastian Lege hat sich am Dienstag in einer neuen "Besseresser"-Folge mit den "Tricks in Toasbroat & Co." beschäftigt und damit insbesondere beim jungen Publikum starke Quoten erzielt. Mit 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die ZDF-Reihe einen tollen Marktanteil von 16,1 Prozent und machte den öffentlich-rechtlichen Sender damit um 20:15 Uhr zum Marktführer. Mehr junge Menschen erreichte am Dienstag nur die "Tagesschau".

Insgesamt schalteten im Schnitt 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass der Marktanteil hier bei 13,1 Prozent lag. An den ARD-Serien kam Lege damit aber nicht vorbei: "Die Kanzlei" erreichte 3,24 Millionen Menschen, "In aller Freundschaft" brachte es danach mit 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 16,9 Prozent Marktanteil. Zu diesem Zeitpunkt war der Erfolg des ZDF aber ohnehin bereits wieder in sich zusammengefallen: Mit der "Frontal"-Doku "Krieg der Agenten" hielt der Mainzer Sender um 21:00 Uhr nur noch 1,46 Millionen Personen vor dem Fernseher, bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil sogar um zehn Prozentpunkte auf nur noch 6,1 Prozent.

Zumindest zum Start in den Abend ließ das ZDF die private Konkurrenz jedoch weit hinter sich. Zum Vergleich: "Jenke. Crime" erreichte bei ProSieben nur einen Marktanteil von 8,6 Prozent, "Raue - Der Restaurantretter" blieb bei RTL mit 8,4 Prozent ziemlich blass. Immerhin: Sowohl "RTL Direkt" als auch "Extra" waren später am Abend zweistellig unterwegs. Wenig zu holen gab es derweil für Sat.1, wo zwei Folgen von "Navy CIS" zum Start in den Abend nicht über Marktanteile von 5,0 und 4,6 Prozent in der Zielgruppe hinauskamen. Damit lag der Sender nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins, das mit der Komödie "Nach 7 Tagen - Ausgeflittert" gute 5,3 Prozent Marktanteil einfuhr.

Vox wiederum erreichte mit dem Spielfilm "Air Force One" zunächst ordentliche 6,4 Prozent Marktanteil, stürzte mit "And Just Like That..." im Anschluss aber massiv ab. Die beiden Serien-Folgen enttäuschten am späten Abend mit Werten von 2,4 und 2,3 Prozent in der Zielgruppe. Bei RTLzwei kann man dagegen recht zufrieden sein: Während "Hartz Rot Gold" um 20:15 Uhr zunächst gute 4,9 Prozent Marktanteil erzielte, steigerte sich "Armes Deutschland" ab 22:19 Uhr sogar auf 5,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;