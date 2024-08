Die beiden erfolgreichsten Spartensender kamen am Dienstag aus Unterföhring. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent war ProSieben Maxx in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige der stärkste Verfolger der Vollprogramme, knapp dahinter landete Sat.1 Gold mit 2,3 Prozent. Besonders erfolgreich war ProSieben Maxx am Nachmittag und Vorabend: So trieb die Dokusoap "Storage Wars" den Marktanteil nach 15 Uhr auf bis zu 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Zudem war das Format mit 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Maxx-Sendung des Tages.

Am Vorabend wiederum war zudem auf die Anime-Schiene Verlass, allen voran auf "One Piece", das um 18:30 Uhr noch einmal 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete und den Marktanteil in der Zielgruppe auf beachtliche 5,3 Prozent trieb. Sat.1 Gold verbuchte seine höchsten Quoten hingegen zu später Stunde: Nach 23 Uhr erzielte die True-Crime-Doku "Killers on Camera" starke 5,9 Prozent Marktanteil, eine Stunde später waren für "Die schockierendsten Verbrechen Großbritanniens" sogar mehr als acht Prozent drin.

Die beliebteste Sendung von Sat.1 Gold war jedoch "K11", das am Vorabend im Schnitt 510.000 Menschen erreichte. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent lief es für den Sender dann auch beim Gesamtpublikum noch etwas besser als in der jungen Zielgruppe. Hier musste Sat.1 Gold jedoch RTL Up den Vortritt lassen, das sogar auf 2,9 Prozent kam - auch hier schalteten beim "Strafgericht" am Vorabend über eine halbe Million Menschen ein.

Als stärkster Spartensender ging beim Gesamtpublikum allerdings ZDFneo hervor, das sich mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent sogar noch vor Kabel Eins landete. Auch hier war insbesondere die Daytime erfolgreich: Auf bis zu 6,5 Prozent Marktanteil kam "Death in Paradise" zur Mittagszeit. Eher mäßig startete ab 21:45 Uhr hingegen die neue "Doppelhaushälfte"-Staffel: 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 21:45 Uhr dabei, ehe eine weitere Folge von 330.000 Menschen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile bei 1,0 und 1,5 Prozent.

Meistgesehene ZDFneo-Sendung des Tages war indes die Krimireihe "Das Quartett", die um 20:15 Uhr im Schnitt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Allerdings musste sich der Sender damit einem anderen Krimi geschlagen geben: Die Wiederholung eines "Nord bei Nordwest"-Films erreichte im NDR Fernsehen bundesweit nämlich sogar 1,77 Millionen Personen, womit sich das Dritte Programm um 20:15 Uhr zugleich vor sämtliche Privatsender setzte. Der Marktanteil lag bei starken 8,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;