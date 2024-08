am 15.08.2024 - 08:48 Uhr

Nachdem ProSieben in den letzten Wochen alte Folgen von "TV Total" noch einmal zeigte, stand nach dem Ende der Olympischen Spiele diesmal nun erstmals wieder eine neue Ausgabe auf dem Programm. Der überraschend mit neuer Haarfarbe auftretende Sebastian Pufpaff bescherte seinem Sender damit prompt wieder die Marktführung in der klassischen Zielgruppe: 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für einen Marktanteil von 12,8 Prozent. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,85 Millionen gleichwohl noch ausbaubar.

Nach "TV Total" folgte dann allerdings der steile Absturz: Weil sich "Bratwurst & Baklava" erst im September mit neuen Folgen zurückmelden wird, konnte ProSieben nur eine Wiederholung vom "Duell um die Welt" aufbieten, die mit 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe abgestraft wurde. Nur rund 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Folge, die von 21:24 Uhr bis kurz nach 2 Uhr nachts dauerte, im Schnitt an.

Am späteren Abend konnte dafür die ProSieben-Schwester Sat.1 punkten. Dort lief der UEFA Super Cup zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo. Die ersten 45 Minuten ab 21 Uhr verfolgten im Schnitt 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ab 22 Uhr erhöhte sich die Reichweite in der zweiten Hälfte auf 1,51 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zunächst bei 10,5 Prozent und stieg dann noch auf 13,9 Prozent an. Im vergangenen Jahr lagen die Marktanteile nur bei 7,5 und 11,5 Prozent.

RTL hatte mit "Mario Barth deckt auf! Notfall Deutschland" nur eine Wiederholung aufgeboten - und angesichts der Tatsache, dass die gleiche Folge vor wenig mehr als vier Monaten schon einmal gezeigt wurde, war man mit den erreichten 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich gut bedient. 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Ungewöhnlich: "RTL direkt" konnte im Anschluss den Marktanteil beim jungen Publikum steigern und lag bei 11,2 Prozent, "Stern TV" überzeugte am späten Abend mit 13,6 Prozent vollends. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 kam "Stern TV" immerhin auf 10,6 Prozent, Mario Barth lag zum Start in den Abend bei 7,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;