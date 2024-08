4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Mittwoch die "Tagesschau" im Ersten (alle Zuschauerinnen und Zuschauer in den Dritten, bei 3sat und Phoenix sind hier nicht mitgerechnet), was die Nachrichten zur meistgesehenen Sendung des Tages machte. Verlassen konnte man sich bei der ARD außerdem auf "Gefragt - Gejagt", das mit einer Reichweite von 2,04 Millionen 16 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,7 Prozent sehr gut unterwegs war. Auch "Watzmann ermittelt" wusste danach mit 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu überzeugen.

Doch außerhalb des Vorabends tat sich Das Erste den Montag über schwer. Die Übertragung der "Tour de France Femmes" verfolgten am Nachmittag im Schnitt nur 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr als 4,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen warne damit nicht drin. Als es im Anschluss um Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl ging, sahen ab 16:13 Uhr sogar nur 260.000 Personen zu.

In der Primetime kam der Film "Das Haus" mit 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über 9,7 Prozent Marktanteil hinaus, "Plusminus" verfolgten danach 1,38 Millionen Personen, was 7 Prozent Marktanteil entsprach. Klar vorn lag ab 20:15 Uhr stattdessen das ZDF, wo Johannes B. Kerner das "Zweite-Chance-Special" von "Der Quiz-Champion" moderierte. 3,45 Millionen Quiz-Fans sahen zu, was 16,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Die Sendung punktete zudem auch bei den Jüngeren: In der Altersgruppe 14-49 sah es mit 11,2 Prozent Marktanteil ebenfalls gut aus.

Die höchsten Marktanteile des Tages erzielte das ZDF aber wie gewohnt schon am Nachmittag, wo eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" ab 16:12 Uhr 2,4 Millionen Menschen erreichte und stolze 27,7 Prozent Marktanteil einfahren konnte. Zuvor lag "Bares für Rares" dank 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon bei 24,9 Prozent Marktanteil, "Die Küchenschlacht" kratzte davor an der 20-Prozent-Marke.

In Mainz kann man sich außerdem wieder freuen, dass ZDFneo die viele Krimi-Fans erreichte. "Wilsberg: Die fünfte Gewalt" sahen sich ab 20:15 Uhr 1,47 Millionen Personen im Schnitt an, was 6,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Friesland - Prima Klima" konnte danach den Marktanteil noch auf 8,2 Prozent steigern, die Gesamt-Reichweite lag hier bei 1,36 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;