Ob sich wirklich bei allen Dschungel-Fans schon herumgesprochen hat, dass der "Showdown der Dschungel-Legenden" eine nahezu gleichwertige Sommer-Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist? Mit Blick auf die Quoten der Auftakt-Folge besteht jedenfalls noch Luft nach oben, auch wenn RTL am Freitagabend in der Zielgruppe zumindest in der klassischen Zielgruppe in Führung lag und sich weit über dem eigenen Senderschnitt bewegte.

Mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Realityshow ab 20:15 Uhr einen starken Marktanteil von 21,6 Prozent und ließ damit auch knapp das Pokalspiel des FC Bayern hinter sich. Insgesamt schalteten im Schnitt 2,21 Millionen Menschen ein, die für 12,1 Prozent Marktanteil sorgten. Das sind überzeugende Quoten, keine Frage - im Vergleich zum klassischen Dschungelcamp im Winter muss RTL aber erst mal kleinere Brötchen backen. Zur Erinnerung: Den "IBES"-Auftakt im freilich deutlich zuschauerreicheren Januar hatten mehr als doppelt so viele Fans gesehen, allerdings lag der vergleichbare Zielgruppen-Marktanteil damals bei über 40 Prozent.

Sicher scheint aber auch, dass die Werte durch zeitversetzte Nutzung noch steigen dürften - und überhaupt ist unklar, wie viele Fans der Start der "Legenden"-Staffel bereits zu RTL+ gelockt hat, wo die erste Folge bereits seit Donnerstagabend verfügbar ist. Im linearen Programm hielt der Dschungel das Publikum jedenfalls auch zu später Stunde noch bei der Stange: Die "legendäre Stunde danach" brachte es gegen Mitternacht noch auf 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und verhalf auch dem "Nachtjournal" zu Rückenwind. Hier lag der Marktanteil noch bei 15,0 Prozent.

Die Tagesmarktführerschaft war RTL damit am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu nehmen: Mit 14,2 Prozent ließ der Privatsender die Konkurrenz deutlich hinter sich. Zum Vergleich: Das ZDF folgte mit 8,7 Prozent vor Sat.1, das gute 8,2 Prozent erzielte. ProSieben geriet mit 6,2 Prozent unter die Räder, Vox kam sogar nicht über 5,0 Prozent hinaus. Tatsächlich traf es Vox in der Primetime besonders hart: Zeitweise erzielte "Magnum P.I." dort gerade mal 1,5 Prozent Marktanteil. Schwach lief es zudem für RTLzwei, das mit einem Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent das Schlusslicht unter den Vollprogrammen bildete und mit seinen Filmen am Abend auf ähnlicher Flughöhe unterwegs war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;