Kaum sind die Olympischen Spiele vorbei, steht auch schon der DFB-Pokal auf der sportlichen Agenda - und ganz offensichtlich sind viele Fans noch immer nicht ermüdet von all den Sport-Übertragungen der vergangenen Wochen. Das DFB-Pokalspiel zwischen Ulm und Bayern München hat dem ZDF am Freitagabend jedenfalls hohe Quoten beschert. Durchschnittlich 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten an einem allgemein eher reichweitenarmen Sommerabend für einen sehr guten Marktanteil von 19,9 Prozent sowie den damit verbundenen Tagessieg. Stärkster Verfolger war der letzte Film der ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme", der mit 2,37 Millionen Personen aber nicht über 11,5 Prozent Marktanteil hinauskam.

Beim jungen Publikum musste das ZDF zwar dem "Legenden"-Dschungel bei RTL knapp den Vortritt lassen, doch auch hier erwies sich das erste Pflichtspiel des neuen Bayern-Trainers Vincent Kompany als Einschaltfaktor. 780.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für ähnlich starke 18,9 Prozent Marktanteil. Und auch abseits des Spiels blieben die ZDF-Marktanteile am Freitagabend zweistellig: So erreichte das "heute-journal" in der Halbzeitpause sehr gute 16,8 Prozent Marktanteil, die anschließenden Zusammenfassungen anderer Pokalspiele bewegten sich noch zwischen 11,6 und 12,1 Prozent.

Am Vorabend war derweil bereits Sky mit dem Pokal gefragt: So erreichte die 18-Uhr-Konferenz im Schnitt immerhin 330.000 Fans und einen Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe. Verlängerung und Elfmeterschießen trieben den Marktanteil danach sogar auf bis zu 6,3 Prozent. Als sich Hoffenheim gegen die Würzburger Kickers im Elfmeterschießen in die nächste Runde zitterte, zog die Reichweite auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Die zweite Konferenz des Abends, die parallel zum ZDF-Spiel lief, kam schließlich bei Sky noch auf 270.000 Personen sowie gute 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Während Fußball somit also am Freitag auf zwei Sendern punktete, gab's für Radsport nur wenig zu holen. Mit der sechsten Etappe der Tour de France Femmes erreichte Das Erste am Nachmittag im Schnitt nur 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile fielen beim Gesamtpublikum mit 4,5 Prozent sowie 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überschaubar aus.

ZDFinfo mit hohen Quoten

In Mainz sorgte unterdessen aber nicht nur der DFB-Pokal für hohe Quoten - nebem dem Hauptprogramm fuhr am Freitag nämlich auch der Spartensender ZDFinfo starke Werte ein. Insbesondere beim jungen Publikum: Auf einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent brachte es der Sender, der damit bei den 14- bis 49-Jährigen nur 0,2 Prozentpunkte hinter RTLzwei landete. Meistgesehene Sendung war die Doku "Die großen Rätsel des Alten Ägypten", die gegen Mitternacht im Schnitt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;