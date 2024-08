am 18.08.2024 - 08:58 Uhr

Sowohl gegen die Dschungel-Legenden als auch gegen den DFL-Supercup anzutreten hatte am Samstagabend Moderator Johannes B. Kerner mit der zweiten Folge seines Zweite-Chance-Specials von "Der Quiz-Champion" im ZDF. Wie schon vergangenen Mittwoch sicherte sich die Quizshow nun auch primetimefüllend am Samstag insbesondere bei den Jüngeren herausragende Quoten. Zwar hielt man mit Fußball und Dschungel nicht ganz mit, blieb aber zweistellig. Die ermittelten 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind als klarer Quotenerfolg zu werten. Insgesamt schauten 3,27 Millionen Menschen die rund zweieinhalb Stunden lange Ausgabe. Das waren knapp 200.000 weniger als bei der kürzeren Folge am Mittwoch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;