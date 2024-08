Mit im Schnitt in diesem Jahr bislang 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holt das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" zwar solide Quoten über dem Sat.1-Senderschnitt, ist vom durchschlagenden Erfolg der werktäglichen Ausgabe aber weit entfernt. An dessen Quotenniveau kam zwar auch die neueste Folge der Sonntags-Version nicht dran, doch der Marktanteil stieg auf den bislang mit Abstand höchsten Wert seit dem Start.

So wurden diesmal 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt - das waren 2,4 Prozentpunkte mehr als beim bisherigen Bestwet aus dem Jahr 2022 und mehr als das Dreifache dessen, was vor sieben Tagen gemessen wurde - als die Gesamt-Reichweite mit 0,24 Millionen sogar so niedrig ausgefallen war wie noch nie. Diesmal sahen hingegen im Schnitt 520.000 Personen zu, was auch beim Gesamtpublikum guten 7,9 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 59-Jährigen schaffte es das "Früchstücksfernsehen am Sonntag" übrigens ebenfalls knapp auf zweistellige Werte und lag bei genau 10,0 Prozent.

Es war die einzige Sat.1-Sendung zwischen 5 Uhr morgens und 3 Uhr nachts des Folgetages, die in die Nähe der 10-Prozent-Marke kam. In der Primetime musste sich der Film "Die Känguru-Verschwörung" mit mageren 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, "Hot Dog" floppte danach sogar mit nur 3,4 Prozent. ProSieben startete mit dem Film "The Woman King" mit 8,3 Prozent Marktanteil solide in den Abend und drehte dann später auf: "The Equalizer 2" schraubte ab 22:49 Uhr den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 15,5 Prozent nach oben. Dafür hatte es hier tagsüber durchweg schlecht ausgesehen.

Kabel Eins kam mit einer "Trucker Babes"-Wiederholung am Sonntagabend auf 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und platzierte sich damit immerhin deutlich vor RTLzwei, wo der Film "Palm Springs" mit 2,8 Prozent Marktanteil unterging. Vox zeigte eine alte Folge von "Hot oder Schrott - Promi Spezial" und fuhr damit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein.

