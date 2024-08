Der Start in die neue Woche ist für "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" sehr erfolgreich verlaufen. Mit durchschnittlich 2,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die RTL-Show um 20:15 Uhr nur geringfügig weniger Menschen als am Abend zuvor, konnte ihren Gesamt-Marktanteil aber auf 10,7 Prozent steigern. Vor allem in der Zielgruppe zog das Interesse aber an: Dort sorgten 920.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für starke 21,8 Prozent Marktanteil - und damit einen Bestwert, der knapp über der Quote des Auftakts vom Freitag lag.

Dazu kommt, dass der "Legenden-Dschungel" auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen gut lief: In dieser Altersgruppe, auf die RTL bekanntlich besonders schielt, belief sich der Marktanteil am Montag auf 17,4 Prozent. Sowohl hier als auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der Kölner Sender die Konkurrenz somit auf Abstand halten.

Stärkster privater Verfolger abseits des Dschungels war der "Sat.1-Check", der es auf ordentliche 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe brachte. Bei ProSieben kam "Grey's Anatomy" hingegen nicht über schwache 5,9 Prozent Marktanteil hinaus, "Seattle Firefighters" und "9-1-1 Notruf L.A." erreichten danach sogar weniger als fünf Prozent, fielen damit sogar hinter Kabel Eins zurück. Dort erreichte "xXx - Triple X" zunächst gute 5,6 Prozent Marktanteil ehe "Extreme Range" zu später Stunde mit starken 7,3 Prozent punktete.

Für mäßige Quoten sorgte unterdessen das "City-Special" von "Goodbye Deutschland", das bei Vox zur besten Sendezeit nur 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Schlusslicht war allerdings "Bella Italia" bei RTLzwei: Mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war für die Dokusoap nicht drin. Zwei Folgen des ursprünglich für die Daytime produzierten Formats "Von Hecke zu Hecke" gerieten anschließend mit Werten von 2,6 und 1,8 Prozent sogar vollends unter die Räder.

Mit einem Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent lag RTLzwei dann auch gar nicht allzu weit vor RTL Up, das zum Start in die Woche mit 2,6 Prozent als erfolgreichster Spartensender hervorging - knapp vor Kabel Eins Doku, das mit 2,3 Prozent überzeugte. Marktführer in der Zielgruppe war jedoch RTL: Dank des Dschungels verbuchte der Sender sehr gute 13,8 Prozent Marktanteil. Überzeugend funktionierte am Abend auch die "legendäre Stunde danach", die noch 13,9 Prozent Marktanteil holte. "RTL Direkt" schaffte dazwischen 12,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;