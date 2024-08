Kommende Woche startet RTLzwei auf dem Sendeplatz um 18 Uhr bekanntlich frische Folgen von "Hartz und herzlich – Tag für Tag". Somit folgt die Sozialreportage auf "Köln 50667" – die Filmpool-Soap hatte den Sendeplatz in den vergangenen Jahren bespielt. Linear war vor der Fußball-EM Schluss, seitdem haben Re-Runs der Sozialreportage übernommen. Und jetzt am Dienstag den bis dato besten Marktanteil auf dem Slot erzielt. 6,2 Prozent Marktanteil wurden im Schnitt gemessen. Insgesamt schauten 0,29 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.

RTLzwei musste sich somit in der 18-Uhr-Stunde etwa vor ProSieben nicht verstecken. Eine um 18:15 Uhr gestartete "Simpsons"-Wiederholung erreichte 6,3 Prozent, eine weitere Folge rund um das Geschehen in Springfield tat sich ab 18:40 Uhr aber deutlich schwerer. Hier standen dann nur noch 4,6 Prozent zu Buche. Erst mit "Galileo", das nach 19:05 Uhr auf neun Prozent kam, stiegen die ProSieben-Quoten wieder sehr deutlich an.



Sat.1 kam mit "Notruf" auf sechseinhalb Prozent ab 18 Uhr und Vox musste zu dieser Zeit sogar mit vier Prozent bei den Jüngeren Vorlieb nehmen – für das gezeigte "First Dates" ist das ein ungewohnt niedriger Wert. Weiterhin Probleme hat Das Erste nachmittags nach 16:15 Uhr. Auch die zweite "Nachtstreife"-Wiederholung wollte mit rund 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht so recht zünden. Im Gesamtmarkt lag die gemessene Quote nur bei 4,3 Prozent. Gut: Nach der langen Sommerpause legten die Telenovelas an Tag zwei klar zu. "Rote Rosen" holte nach 14:10 Uhr ordentliche 10,9 Prozent, "Sturm der Liebe" erreichte 10,1 Prozent.

Am ZDF gab es kein Vorbeikommen. "Die Küchenschlacht" dominierte nach 14 Uhr mit 19 Prozent, "Bares für Rares" glänzte mit 23,2 Prozent und eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" führte nach 16:15 Uhr sogar zu mehr als 27 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;