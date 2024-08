ProSieben hat am Donnerstag einen desolaten Tagesmarktanteil von nur 4,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt und kam beim Gesamtpublikum sogar nur auf Rang 16 - mit im Schnitt gerade mal 1,5 Prozent Marktanteil lag der Sender hier sogar weit hinter Sendern wie ZDFinfo und Sat.1 Gold. Während "The Big Bang Theory" und "taff" die Marktanteile in der Zielgruppe tagsüber zumindest zeitweise auf über zwölf Prozent schraubten, lief insbesondere die Primetime desolat.

Meldete sich "Beauty & The Nerd" in der vorigen Woche noch mit über elf Prozent Marktanteil erfolgreich zurück, so sorgte der "Legenden-Dschungel" bei RTL diesmal dafür, dass die Quoten der Realityshow regelrecht pulverisiert wurden. Nur noch 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein - das waren bloß halb so viele wie noch beim Staffel-Auftakt und so wenige wie noch nie. Gleichzeitig ging der Marktanteil in der Zielgruppe auf völlig ernüchternde 5,8 Prozent zurück.

Der Tiefpunkt des Abends war damit allerdings noch nicht mal erreicht, denn mit der österreichischen Version von "Forsthaus Rampensau" brach der Marktanteil ab 22:49 Uhr auf katastrophale 1,3 Prozent abermals ein - zu diesem Zeitpunkt bewegte sich ProSieben also auf Spartensender-Niveau. Mehr als 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für "Forsthaus Rampensau" nicht drin, sodass der Gesamt-Marktanteil sogar nur 0,8 Prozent betrug.

Weiter stabil präsentierte sich hingegen "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". Am Donnerstag schalteten im Schnitt 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter 740.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei sehr guten 19,1 Prozent. "Die legendäre Stunde danach" kam noch auf 12,1 Prozent, "RTL Direkt" auf 11,3 Prozent. Das "Stern TV Spezial" über Peter Kloeppel ließ den Marktanteil nach 23 Uhr schließlich sogar nochmal auf 13,9 Prozent steigen.

Die Marktführerschaft war RTL dadurch nicht zu nehmen: Auf durchschnittlich 12,7 Prozent Marktanteil kam der Kölner Sender am Donnerstag in der Zielgruppe. Der Vorsprung war gewaltig: Sat.1 und Vox landeten mit jeweils 6,9 Prozent auf einem geteilten zweiten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;