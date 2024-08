Seit einer Woche ist in Sat.1 die fünfte Staffel von "99 - Wer schlägt sie alle?" zu sehen. Dass das Format neuerdings auf dem etablierten Show-Sendeplatz am Donnerstagabend läuft, scheint den Quoten zu helfen, denn nachdem "99" zuletzt die beste Auftakt-Quote seit der ersten Staffel erzielte, blieb der Marktanteil auch in dieser Woche stabil - und das, obwohl diesmal der "Legenden"-Dschungel bei RTL im Gegenprogramm zu sehen war.

Mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "99 - Wer schlägt sie alle?" am Donnerstag gute 7,9 Prozent Marktanteil, was nur geringfügig weniger war als zuletzt. Zusammen mit Vox, wo die Komödie "Bad Moms" auf 8,2 Prozent Marktanteil war, führte Sat.1 damit in der Zielgruppe das Verfolgerfeld des Dschungels an. Einzig der Blick auf die Gesamt-Reichweite dürfte die Freude etwas trüben: Mit nur 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte "99" die bislang niedrigste Reichweite und verlor gegenüber dem Staffel-Auftakt 200.000 Fans.

Bei Kabel Eins sorgte unterdessen erneut Peter Giesel wieder für gute Quoten: Mit "Achtung Abzocke" erreichte der Sender um 20:15 Uhr im Schnitt 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe, ehe sich das "K1 Magazin" auf 6,6 Prozent und damit den besten Wert seit Anfang Juli steigerte. RTLzwei sortierte sich mit seinen Dokusoaps dahinter ein, erzielte mit "Reeperbahn privaten" und dem "Messie-Team" aber überzeugende Marktanteile von 4,8 und 5,1 Prozent in der Zielgruppe.

Vor allem der Blick auf den Vorabend dürfte bei RTLzwei aber für Zufriedenheit sorgen: Dort erreichte "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,6 Prozent den besten Marktanteil seit mehreren Wochen. Zudem überzeugte die dreistündige "Hartz und herzlich"-Schiene im Vorfeld mit Werten zwischen 5,6 und 7,7 Prozent. Aber auch bei Kabel Eins lief's am Vorabend rund - allen voran für "Mein Lokal, Dein Lokal", das mit 7,7 Prozent Marktanteil überzeugte. Damit ließ man auch "First Dates" zurück, das bei Vox diesmal auf 6,2 Prozent kam.

