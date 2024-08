am 24.08.2024 - 08:47 Uhr

Die neue Saison der 1. Fußball-Bundesliga wird traditionell vom Meister der vorherigen Saison eröffnet - und weil in der vergangenen Saison nach elf Spielzeiten in Folge erstmals wieder nicht der FC Bayern München ganz oben stand, fand nun also auch das Eröffnungsspiel ohne die Bayern und stattdessen mit Bayer Leverkusen statt. Aus sportlicher Sicht mögen diese Abwechslung viele begrüßen - doch weil die Münchner weiterhin das mit Abstand zugkräftigste Team sind, wirkte sich ihr Fehlen deutlich spürbar auf die diesjährigen Reichweiten der Übertragung aus.

So waren diesmal während der ersten Hälfte 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Sat.1 zu, während der zweiten 45 Minuten erhöhte sich die Reichweite dann noch auf 3,74 Millionen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten noch bis zu 5,86 Millionen Fußball-Fans die Partie zwischen den Bayern und Werder Bremen verfolgt, 2022 wurde bei der Partie zwischen Bayern und Frankfurt sogar noch die 6-Millionen-Marke durchbrochen, 2017 waren es im Schnitt über beide Hälften hinweg fast acht Millionen.

Trotzdem war die Fußball-Übertragung sowohl beim jungen Publikum mit beiden Halbzeiten die meistgesehene Sendung des Tages, beim Gesamtpublikum lag Sat.1 zumindest mit Halbzeit 2 vor der Konkurrenz, nachdem man sich während der ersten 45 Minuten noch knapp hinter "Jenseits der Spree" im ZDF einsortiert, das 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.

Die Marktanteile konnten sich ebenfalls sehen lassen: Beim Gesamtpublikum erzielte Sat.1 mit der Übertragung zunächst 15,4 Prozent Marktanteil und steigerte sich in der zweiten Hälfte dann auf 18,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit zunächst 23,1 und dann 23,5 Prozent noch ein ganzes Stück besser aus. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 beliefen sich die Marktanteile auf 18,9 und 20,6 Prozent.

Nach dem Schlusspfiff ging's dann aber auch recht schnell nach unten, die nachfolgende Highlights-Sendung kam noch auf einen Zielgruppen-Marktanteil (14-49) von 11,5 Prozent. Insgesamt blieben 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Die Vorberichterstattung ab 19:53 Uhr hatte einen Marktanteil von 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können, 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;