Zum 4.580. Mal führten Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben am Freitag durch "RTL aktuell" - und diese letzte Ausgabe mit den beiden sorgte nochmal für einen deutlich spürbaren Einschaltimpuls, der die ohnehin stets starken Quoten der RTL-Nachrichten noch ein Stückchen weiter nach oben trieb.

So sahen diesmal im Schnitt 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil fiel mit 18,9 Prozent beim Gesamtpublikum deutlich höher aus als normal. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar herausragende 24,1 Prozent Marktanteil erzielt. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden 22,1 Prozent Marktanteil erreicht. Zum Vergleich: Im Jahresschnitt liegt "RTL aktuell" bei 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nach den Abschiedsworten von Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben eilte Frauke Ludowig ins Studio und führte noch durch eine zuvor nicht angekündigte Abschiedssendung für die beiden. Und das Publikum blieb weitgehend dran: 2,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung, die anstelle von "Alles was zählt" gezeigt wurde. Der Marktanteil lag bei 16,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am späten Abend sollte der Nachrichtentag dann dann angesichts der Attacke in Solingen noch ein unschönes Ende nehmen. Während Welt schon im Feierabendmodus war und nur ein Laufband bestückte, stieg ntv noch einmal in die Breaking-News-Berichterstattung ein. Eine kurze Sondersendung um 23:30 Uhr sahen knapp 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, zwischen 23:48 Uhr und 1:37 Uhr nachts waren dann im Schnitt sogar 230.000 mit dabei. Das ließ den Marktanteil zu so später Stunde auf 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ansteigen. Bei RTL erreichte das "Nachtjournal" ab 0:12 Uhr 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ZDF war erst um 0:20 Uhr mit dem "heute-journal update" zur Stelle, das 530.000 Personen erreichte. Im Ersten lief ein "Tagesschau extra" um 0:49 Uhr vor 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;