Gänzlich unbeeindruckt von der Konkurrenz durch die Fußball-Übertragung in Sat.1 zeigte sich am Freitagabend "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" bei RTL. 2,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das waren in etwa genauso viele wie am Abend zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 11,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog die Reichweite sogar leicht an, hier stand zudem nach zwei Tagen unterhalb dieser Marke wieder die 20 vor dem Komma: 20,5 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe erreicht.

Im Anschluss erzeilte dann obendrein die "legendäre Stunde danach" ihren bislang höchsten Marktanteil - was allerdings auch an der späteren Sendezeit und der Tatsache lag, dass sie eine später begann als sonst und zudem auch nicht durch "RTL direkt" unterbrochen wurde. So erzielte sie in jedem Fall einen sehr guten Marktanteil von 18,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, insgesamt blieben 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Die anderen größeren Privatsender hatten es hingegen schwer. ProSieben kam mit "Ocean's 8" zunächst nicht über 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, steigerte sich mit "Anna" ab 22:33 Uhr dann aber auf 9,4 Prozent. "Wer ist Hanna?" lag bei RTLzwei bei einem Zielgruppen-Marktanteil von 2,9 Prozent, was von Kabel Eins noch unterboten wurde. Dort pendelte "Criminal Minds" zwischen 20:15 Uhr und 23:11 Uhr zwischen 1,7 und 2,4 Prozent und konnte erst danach zulegen. Vox startete mit 3,0 Prozent Marktanteil (14-49) für "Magnum, P.I." in den Abend, verlor im Verlauf des Abends aber sogar an Boden und lag ab 22:08 Uhr nur noch bei 1,8 Prozent.

Beim Gesamtpublikum konnte vor allem das ZDF dem Fußball die Stirn bieten, "Jenseits der Spree" erreichte 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Letzte Spur Berlin" im Anschluss 3,11 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 15,9 und 14,4 Prozent - insbesondere für Wiederholungen keine schlechten Werte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden allerdings nur 3,8 Prozent erzielt. Ein "heute-show spezial" zum Thema Alkohol ließ den Marktanteil beim jungen Publikum dann aber auf zweistellige Werte steigen, 11,4 Prozent Marktanteil wurden hier ab 22:30 Uhr erzielt. Insgesamt sahen 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das "Best of ZDF Comedy Sommer" hielt danach den Markanteil beim jungen Publikum bei guten 10,9 Prozent. Im Ersten kam der Film "Praxis mit Meerblick - Mutter und Sohn" auf eine Reichweite von 2,64 Millionen, was 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;