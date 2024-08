Gegen zwei Live-Shows am Samstagabend, einerseits "Schlag den Star" bei ProSieben und andererseits "Die Giovanni Zarrella Show" im Zweiten, hat der Sommer-Dschungel bei RTL seine bis dato niedrigsten Marktanteile in der klassischen Zielgruppe eingefahren. "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungen-Legenden" wurde dennoch Marktführer. Die jüngste Ausgabe, erneut moderiert von Sonja Zietlow und Jan Köppen, bescherte dem Privatsender im Schnitt 15,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Gleichwohl waren das aber nahezu fünfeinhalb Prozentpunkte weniger als noch am Freitagabend. Auch insgesamt gab es einen Dämpfer: Im Schnitt schauten nur 1,68 Millionen Personen zu – das war die bisher niedrigste Reichweite. Am Freitag lag die Sehbeteiligung trotz deutlich längerer Sendedauer noch bei über 2,3 Millionen.

Sogar nur 11,5 Prozent bei den Jüngeren sicherte sich die um 22:20 Uhr gestartete "legendäre Stunde danach", für die sich im Schnitt 1,25 Millionen Menschen interessierten. Als RTL um kurz vor halb zwölf Uhr abends die Primetime-Folge aus Südafrika nochmals wiederholte, sanken die Quoten weiter – auf dann noch knapp zehn Prozent. Trotzdem: Mit 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurde RTL am Samstag Marktführer und landete auch klar vor ProSieben. Der zweitplatzierte Sender erreichte im Schnitt nur 7,4 Prozent.



Zur besten Sendezeit traten dort Amira Aly (vormals Pocher) und Vanessa Mai in "Schlag den Star" gegeneinander an. Die viereinhalbstündige Sendung knüpfte quotentechnisch nicht an die Juli-Ausgabe an, die besonders stark war. Das Duell der Carpendales gegen Bushido und Anna-Maria Ferchichi hatte damals um die achtzehneinhalb Prozent bei den Jüngeren generiert. Diesmal kamen Aly und Mai auf 12,4 Prozent. Rund 960.000 Personen sahen die um 20:15 Uhr gestartete Live-Sendung.



Live über die Bühne ging im ZDF auch eine neue "Giovanni Zarrella Show", die bei den Jüngeren mit 9,5 Prozent bei den Jüngeren zwar hinter der Showkonkurrenz lag, dennoch aber für ZDF-Verhältnisse ein Erfolg war. Die Sommer-Edition des Formats sicherte sich ab 20:25 Uhr im Schnitt 2,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Somit lag sie in der Publikumsgunst nur knapp hinter dem Primetime-Programm im Ersten. Eine Wiederholung von "Allmen und das Geheimnis des Koi" holte dort ab 20:30 Uhr knapp 3,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der gemessene Marktanteil lag bei guten 16,3 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 5,5 Prozent verbucht. Im weiteren Verlauf des Abends erreichte eine Wiederholung von "Kommissar Dupin" noch 2,2 Millionen Zusehende.



Sat.1 zog sich mit dem Familienfilm "Der König der Löwen" achtbar aus der Affäre. Er sorgte zur Primetime für 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, insgesamt schauten 0,7 Millionen Menschen zu. Tagesüber gab es bekannte große Probleme. So erreichte eine ab 16 Uhr gezeigte "Schnäppchen-Menü"-Folge etwa gerade einmal etwas mehr als ein Prozent. Nach 17 Uhr kam das Programm auf 1,7 Prozent.

Um 20:15 Uhr sortierte sich RTLzwei zudem vor Vox ein. "Ein riskanter Plan" sicherte dem Sender mit Sitz in Grünwald bei München gute 4,9 Prozent, während "Stirb langsam" bei Vox nur 4,4 Prozent holte. 3,3 und 2,8 Prozent Marktanteil generierte Kabel Eins mit zwei Folgen der amerikanischen Krimiserie "FBI: Special Crime Unit". Ebenfalls auf Filme gesetzt haben RTL Super und ZDFneo: Dort liefen "Ich – Einfach unverbesserlich" und "Freunde mit gewissen Vorzügen" – 2,3 und 1,7 Prozent Marktanteil sicherten sich die Ausstrahlungen beim jungen Publikum.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;