Die neue Fußball-Bundesliga ist gestartet und mit ihr geht die Konferenz bei Sky zugleich in die 25. Spielzeit – nicht nur das ist für den Pay-Anbieter ein Grund zum Feiern. Doch die Quoten waren einmal mehr hervorragend. Ab 15:30 Uhr stellte Sky Sport Bundesliga die Konkurrenz regelrecht in den Schatten. Die fünf Partien oder die Konferenzschaltung bescherten dem Sender im Schnitt 26 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 1,13 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu.

Mit Blick auf die Quoten in überragender Form präsentierte sich auch das erste 18:30-Uhr-Spiel am Samstag in der neuen Spielzeit. Dortmund traf hier auf Frankfurt. Die Live-Übertragung ließ sogar die "Sportschau" im Free-TV hinter sich. 17 Prozent Marktanteil wurden bei den Jüngeren erzielt. Das Erste verbuchte ab 18:30 Uhr mit den Bildern vom Nachmittag 14,3 Prozent. Insgesamt kam das Spiel aus Dortmund auf 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Blick auf den Gesamtmarkt war die "Sportschau" natürlich vorn, wenngleich die gemessenen 2,63 Millionen ein eher verhaltenes Ergebnis für die Traditionsmarke sind.



Im Free-TV gab es ab 20:30 Uhr ein Live-Spiel aus der zweiten Liga, Sport1 übertrug das Aufeinandertreffen von Köln und Braunschweig. Mit 0,40 Millionen Zusehenden bewegte man sich in etwa auf dem Niveau der Vorwochen, bei den Jüngeren wurden nur 2,2 Prozent Marktanteil ermittelt, das war weniger als an den ersten beiden Zweitliga-Spieltagen 24/25.

Abseits des runden Leders gab es Rennaction in den Niederlanden. RTL übertrug die Qualifikation der Formel 1 ab 15 Uhr live: 11,6 Prozent Marktanteil sicherte sich der Sender mit den Bildern. Insgesamt schauten 0,73 Millionen Leute zu.

