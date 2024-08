RTL hat am Sonntag mit der Formel 1 die bisher stärkste Quote seit dem Free-TV-Comeback der Rennserie gefeiert. Durchschnittlich 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten ab kurz nach 15 Uhr den Großen Preis der Niederlande, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei starken 19,1 Prozent lag. Zum Vergleich: Die Rennen in Bahrain und Ungarn hatten weniger als 17 Prozent geholt, der Grand Prix von Belgien kam sogar auf nur 12,6 Prozent.

Insgesamt zählte RTL am Sonntagnachmittag im Schnitt 1,70 Millionen Fans, die auch hier für sehr gute 14,9 Prozent Marktanteil sorgten. Von früheren Spitzen-Reichweiten war die Formel 1 damit aber gleichwohl entfernt. Weitere 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen jedoch noch durch die Übertragung bei Sky hinzu, die jedoch erkennbar unter der Konkurrenz bei RTL litt. Mit im Schnitt 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man in Unterföhring gleichwohl zufrieden sein. Alles in allem erreichte das Rennen somit fast 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ein starker Wert.

Bei RTL sorgte derweil nicht nur Motorsport für starke Quoten - am Abend konnte sich der Sender auch wieder auf den "Showdown der Dschungel-Legenden" verlassen. Mit 2,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr "Ich bin ein Star" sogar die bislang beste Reichweite der Staffel ein, im Vergleich zum Samstag bedeutete das ein Plus von über 800.000 Fans. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei sehr guten 19,4 Prozent. Damit lag die Show knapp vor dem "Brennpunkt" und sogar sehr deutlich vor dem anschließenden "Tatort", der mit einer Wiederholung diesmal nur auf 11,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam. Später am Abend hielt RTL mit der "legendären Stunde danach" zudem noch 1,61 Millionen Dschungel-Fans vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 14,9 Prozent in der Zielgruppe.

Stärkster Verfolger unter den Privatsendern war unterdessen ProSieben, wo der Spielfilm "The Accountant" auf 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Sat.1 tat sich mit "Liebesdings" schwer und kam nicht über 770.000 Menschen und 6,3 Prozent Marktanteil hinaus. RTLzwei erreichte sogar eine höhere Reichweite: Dort kam "Dog - Das Glück hat vier Pfoten" auf 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil. Ebenfalls 5,0 Prozent erzielte Vox mit "Hot oder Schrott", während die "Trucker Babes" bei Kabel Eins mit 3,5 Prozent das Schlusslicht bildeten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;