am 26.08.2024 - 08:56 Uhr

Nach fast dreimonatiger Sommerpause meldete sich Caren Miosga am Sonntag mit ihrem Polittalk im Ersten zurück und hatte angesichts des Terroranschlags von Solingen direkt ein hochaktuelles Thema mit ihren Gästen zu besprechen. Das Interesse des Publikums fiel jedoch eher verhalten aus: Mit nur 2,29 Millionen Zuschauern erreichte "Caren Miosga" die bislang niedrigste Reichweite, unterbot damit also noch den Ende Mai aufgestellten Tiefstwert knapp. Der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen 6,1 Prozent erzielt wurden.

Dabei hatte der Sender zunächst noch weit in Führung gelegen: So kam die "Tagesschau" um 20:00 Uhr alleine im Ersten auf 5,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 26,2 Prozent, während beim jungen Publikum ähnlich starke 23,9 Prozent erzielt wurden. Der anschließende "Brennpunkt" zum Terroranschlag in Solingen war mit 6,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die meistgesehene Sendung des Tages. Hier lagen die Marktanteile bei 25,3 beziehungsweise 18,5 Prozent.

Gefragt war danach auch der "Tatort", auch wenn es sich dabei lediglich um eine Wiederholung handelte. Durchschnittlich 5,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil auf 23,3 Prozent, während beim jungen Publikum immerhin noch 11,6 Prozent erzielt wurden - hier war Das Erste somit stärkster Dschungel-Verfolger. Deutlich hinter dem Ersten sortierte sich die ZDF-Reihe "Frühling" ein, die trotz Wiederholung jedoch mit 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf einen guten Marktanteil von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam.

Mit dem "heute-journal" gelang es dem ZDF zudem deutlich besser, das Publikum auch nach dem Primetime-Film noch vor dem Fernseher zu halten. Durchschnittlich 3,69 Millionen Menschen informierten sich ab 21:56 Uhr im Zweiten, sodass der Marktanteil auf 17,6 Prozent anzog. Wenig zu holen gab's hingegen für ZDFneo, wo am Sonntagabend die neue Serie "The Outlaws" zu sehen war. Von den 180.000 Menschen, die um 20:15 Uhr einschalteten, blieben nach Mitternacht aber gerade mal 30.000 dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich der Marktanteil über weite Strecken hinweg bei weniger als einem Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;