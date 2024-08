Die Auftakt-Folge von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" war in der Woche vom 12. bis 18. August die Sendung mit dem größten Quoten-Nachschlag. Durch Livestreams und zeitversetzte Nutzung erhöhte sich die Reichweite um 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass unterm Strich im Schnitt 2,44 Millionen Dschungel-Fans einschalteten. Beim Gesamtpublikum erhöhte sich der Marktanteil um 0,6 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent, in der Zielgruppe ging es um einen halben Prozentpunkt auf 22,1 Prozent nach oben.

Auch die Folgen vom Samstag und Sonntag schafften den Sprung in die Top 10 - hier kamen nachträglich noch 190.000 beziehungsweise 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Mit Blick auf die Samstags-Folge gibt es zudem eine Besonderheit: Weil die Wiederholung an diesem Abend bereits um 23:17 Uhr zu sehen war, gab's auch hierfür noch einmal einen kräftigen Nachschlag - um 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zog die Reichweite auf insgesamt eine Million an. Mit einem Plus von 1,1 Prozentpunkten gab's zudem den höchsten Marktanteils-Zugewinn beim Gesamtpublikum aller abendlichen TV-Formate.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 16.08.

20:14 2,44

(+0,23) 12,7%

(+0,6%p.) 0,93

(+0,09) 22,1%

(+0,5%p.) Toni, männlich, Hebamme - Das Glück der Anderen 16.08.

20:16 2,59

(+0,22) 11,9%

(+0,4%p.) 0,35

(+0,08) 7,9%

(+1,0%p.) In aller Freundschaft 13.08.

21:05 3,77

(+0,22) 17,5%

(+0,6%p.) 0,35

(+0,07) 8,7%

(+1,3%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 17.08.

20:15 2,06

(+0,19) 9,8%

(+0,5%p.) 0,76

(+0,10) 19,8%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis 14.08.

19:00 0,90

(+0,18) 5,3%

(+1,0%p.) 0,24

(+0,09) 8,6%

(+2,9%p.) Die Landarztpraxis 15.08.

18:59 0,87

(+0,17) 5,6%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,09) 8,6%

(+3,2%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 17.08.

23:17 1,00

(+0,17) 9,8%

(+1,1%p.) 0,39

(+0,07) 17,4%

(+1,9%p.) Tatort: Ein Freund, ein guter Freund 18.08.

20:29 6,65

(+0,17) 26,4%

(+0,1%p.) 0,81

(+0,06) 16,2%

(+0,7%p.) Magnum P.I. 16.08.

21:11 0,53

(+0,15) 2,4%

(+0,6%p.) 0,09

(+0,00) 2,0%

(-0,2%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 18.08.

20:15 2,59

(+0,15) 10,4%

(+0,3%p.) 0,97

(+0,06) 19,4%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.08.-18.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die höchsten Nachschläge beim Marktanteil in der Zielgruppe wiederum gingen allerdings an zwei Folgen der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis". Um satte 3,2 Prozentpunkte höher als zunächst ausgewiesen fiel der Marktanteil der Folge vom Donnerstag aus, einen Tag später erhöhte sich der Marktanteil nachträglich um ähnlich starke 2,9 Prozentpunkte. Damit erreichte "Die Landarztpraxis" an beiden Tagen einen Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe und lag somit klar über dem Senderschnitt von Sat.1. Aber auch die RTL-Soap "Alles was zählt" profitierte von zeitversetzter Nutzung und schaffte mit der Folge vom Freitag noch ein Plus von 1,4 Prozentpunkten bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Landarztpraxis 15.08.

18:59 0,87

(+0,17) 5,6%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,09) 8,6%

(+3,2%p.) Die Landarztpraxis 14.08.

19:00 0,90

(+0,18) 5,3%

(+1,0%p.) 0,24

(+0,09) 8,6%

(+2,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 15.08.

19:38 1,72

(+0,10) 9,7%

(+0,3%p.) 0,38

(+0,10) 13,7%

(+2,5%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 18.08.

23:20 0,47

(+0,06) 6,6%

(+0,6%p.) 0,17

(+0,04) 11,5%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 17.08.

23:17 1,00

(+0,17) 9,8%

(+1,1%p.) 0,39

(+0,07) 17,4%

(+1,9%p.) Alles was zählt 15.08.

19:07 1,53

(+0,08) 9,8%

(+0,2%p.) 0,30

(+0,07) 12,1%

(+1,5%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 17.08.

20:15 2,06

(+0,19) 9,8%

(+0,5%p.) 0,76

(+0,10) 19,8%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft 13.08.

21:05 3,77

(+0,22) 17,5%

(+0,6%p.) 0,35

(+0,07) 8,7%

(+1,3%p.) SOKO Kitzbühel 17.08.

18:08 1,82

(+0,06) 15,9%

(+0,1%p.) 0,05

(+0,03) 2,5%

(+1,3%p.) SOKO Wien 16.08.

18:09 2,54

(+0,08) 19,4%

(+0,1%p.) 0,06

(+0,03) 3,1%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.08.-18.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bemerkenswert ist unterdessen auch, wie gut die nun zu Ende gegangene ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" durch zeitversetzte Nutzung funktionierte. Die vergleichsweise mäßige Reichweite der TV-Ausstrahlung erhöhte sich im Nachgang noch um 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, fiel dadurch also fast zehn Prozent höher aus als zunächst gedacht. Ebenfalls um 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurde die Reichweite von "In aller Freundschaft" nach oben gewichtet - beide ARD-Formate lagen mit Blick auf die Zugewinne damit nur knapp hinter dem Dschungel-Auftakt.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;