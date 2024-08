ntv war am Dienstag der erfolgreichste Spartensender in der Zielgruppe. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent lag der Nachrichtensender in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gerade mal 0,4 Prozentpunkte hinter RTLzwei, verpasste einen Sprung in die Top 8 damit also nur denkbar knapp. In besonders starker Form präsentierte sich ntv dabei nicht zuletzt am Nachmittag, wo der Marktanteil zeitweise sogar auf über acht Prozent anzog.

Zu verdanken hat ntv den Spitzenwert übrigens dem Kanzler: Die Live-Übertragung von Olaf Scholz' Wahlkampf-Rede in Jena ließ den Marktanteil in der Zielgruppe ab 16:35 Uhr starke 8,3 Prozent anziehen. Zu diesem Zeitpunkt lag ntv damit sogar vor RTL, wo "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" auf 7,2 Prozent beim jungen Publikum kam. Insgesamt erreichte ntv mit der Scholz-Rede im Schnitt 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil hier 2,6 Prozent betrug.

Als CDU-Chef Friedrich Merz um 15 Uhr vor die Presse trat, zählte ntv bereits 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 4,7 Prozent. Die Nachrichten um 16 Uhr brachten es auf 4,9 Prozent, um 17 Uhr wurden nach der Scholz-Rede sogar 7,4 Prozent erreicht. Von dieser Stärke profitierte auch die anschließende "#beisenherz"-Wiederholung, die ab 17:09 Uhr noch 170.000 Menschen sowie 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte. Zur Erinnerung: Schon die Erstausstrahlung des Talks mit Micky Beisenherz hatte am späten Montagabend starke vier Prozent erzielt.

Konkurrent Welt landete am Dienstag derweil deutlich hinter ntv, war mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 1,5 Prozent in der Zielgruppe aber ebenfalls gefragt. Stärkster Spartensender abseits von ntv war jedoch ZDFinfo, das mit sehr guten 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Hier ließ die Doku-Reihe "Die Erde - Entstehung des Lebens" die Reichweite am Abend auf bis zu 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anziehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;