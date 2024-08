Schon um 18 Uhr wurde das letzte der 32 Erstrundenspiele im DFB-Pokal angepfiffen. Aus gutem Grund: Die Partie in Jena sollte zu Ende sein, wenn die Paralympischen Spiele eröffnet werden. So hatte das ZDF am Dienstag über eine lange Sendestreck hinweg attraktive Sportinhalte anzubieten. 2,38 Millionen Menschen sahen das Fußballspiel – also rund eine halbe Million Menschen weniger als den Auftritt von Stuttgart am Dienstagabend. Dennoch: Mit 16,4 Prozent Marktanteil insgesamt und knapp 14 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war das Spiel mit Beteiligung von Bayer 04 Leverkusen ein Erfolg.

Die über dreieinhalbstündige Übertragung der Eröffnungsfeier brachte dem ZDF abends dann im Schnitt 2,71 Millionen zusehende Personen. Das war natürlich weit weniger als die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele einige Wochen zuvor generiert hatte (siehe eigener Bericht), dennoch gelangen aber auch hier überdurchschnittliche Werte. 14,9 Prozent Marktanteil wurden insgesamt verbucht, elfeinhalb Prozent bei den Jüngeren. Somit musste sich die Live-Übertragung des ZDF nur den Dschungel-Legenden von RTL geschlagen geben.



Mit 15,5 Prozent Tagesmarktanteil landete das ZDF am Mittwoch bei allen ganz vorn, bei den Jüngeren sicherte man sich mit 9,7 Prozent die Silberposition hinter RTL (13,9%). Für starke ZDF-Quoten hatten nachmittags auch wieder "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops" gesorgt. Die Programme sicherten der Mainzer TV-Station 23,3 und 25,9 Prozent. Auf 18,1 Prozent kam ein kurzes "Hallo Deutschland" vor der Fußballübertragung.

Sehr zufrieden sein kann zudem ZDFneo mit einem Krimidoppelpack zur Primetime: "Wilsberg" und "Friesland" sicherten sich 7,8 sowie 7,5 Prozent im Gesamtmarkt. Die gemessenen Reichweiten lagen bei 1,63 und 1,27 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;