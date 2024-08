Mitten in der Woche stand bei Sat.1 nun der Wechsel der Vorabendserien an. Nachdem sich die "Landarztpraxis" in den letzten Wochen steigern konnte, konnte die neue "Spreewaldklinik" das zuletzt hinzugewonnene Publikum zunächst nicht komplett dran halten. So schalteten im Schnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge ein, das waren 140.000 weniger als das Staffelfinale der "Landarztpraxis" am Tag zuvor gesehen hatten.

Auch die Marktanteile lagen dementsprechend mit 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum und nur 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich niedriger. Entscheidend wird nun sein, ob man ähnlich wie die "Landarztpraxis" in den kommenden Tagen und Wochen noch Publikum hinzugewinnen kann.

Heute gibt's aber erstmal noch eine weitere schlechte Nachricht zu verarbeiten: Die Show "99 - Wer schlägt sie alle?" büßte in der Primetime im Vergleich zur Vorwoche rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, übrig waren damit nur noch 850.000. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging somit von 5,7 auf 4,3 Prozent zurück. Es waren dabei interessanterweise die Älteren, die diesmal weg blieben - der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel nur ganz leicht und lag mit 7,9 Prozent zudem weiterhin komfortabel über dem Sat.1-Senderschnitt.

Sat.1 lag damit auch bei den 14- bis 49-Jährigen erneut vor ProSieben, wo man aber trotzdem etwas aufatmen dürfte. Nachdem "Beauty & The Nerd" in der vergangenen Woche auf unter 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen regelrecht abgestürzt war, ging es diesmal - trotz erneut stärkerem Dschungel als Konkurrenz - zumindest wieder auf 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe nach oben. Die Gesamt-Reichweite war mit im Schnitt 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern trotzdem ziemlich ernüchternd. Ein völliges Desaster ist allerdings die nachfolgende Ausstrahlung von "Forsthaus Rampensau": Angesichts eines Marktanteils von 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stellt sich die Frage, wie lange man das durchziehen will.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;