Mit unterschiedlichen Liveübertragungen hat Sky am Freitag höhere Quoten als gewöhnlich geholt. Im Fokus des Geschehens stand dabei insbesondere der Sender Sky Sport News, der um 11:30 Uhr den sogenannten "Deadline Day" eröffnete, also den Tag des Schließens des Transferfensters. In zahlreichen Sondersendungen wurde erneut über die Aktivitäten am Spielermarkt berichtet – unter anderem in einer großen Finalshow ab 19:30 Uhr. Auf klassischem Wege erreichte das Finale rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Jüngeren wurden 0,6 Prozent Marktanteil erreicht.

