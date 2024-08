Die zweite Folge der neuen Sat.1-Freitagsshow "The Tribute" hat die noch recht guten Auftaktwerte nicht bestätigt. Kam die Sendung Mitte August auf etwas mehr als sieben Prozent (der Vergleichbarkeit wegen werden hier auch vorl. Daten genannt), lag das Format nun am Freitag nach einwöchiger Pause wegen Live-Fußballs nur noch bei 5,7 Prozent. Die gemessene Reichweite belief sich auf 0,60 Millionen, das waren 0,23 Millionen weniger als 14 Tage eher.

Stark wie immer präsentierte sich derweil ab 20:15 Uhr der mit großen Schritten auf das Finale zugehende Sommer-Dschungel. Die Dschungel-Legenden brachten RTL 21,9 Prozent Marktanteil ein – etwas weniger als am Donnerstag, als die bisher beste Quote der Staffel ermittelt wurde. Am Freitag nun schalteten stabile 2,42 Millionen ein. Die rund 90 Minuten lange "Stunde danach" hielt 16,3 Prozent der Umworbenen bei der Stange. Somit war es also ein starker Freitagabend für den Privatsender, der auch den Tag in der Zielgruppe mit im Schnitt 13,4 Prozent für sich entschied.



Eher unspektakulär verlief die Rückkehr von "Cut it" zu Sixx - der Sender zeigte zwei Folgen vom Format, zuerst eine neue, dann eine ältere. Die Erstausstrahlung brachte 0,9 Prozent Marktanteil ein, die Wiederholung nur 0,4. 0,07 und 0,03 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Umstyling-Programm. Am späteren Abend sicherte sich Sixx mit einer "Beauty & the Nerd"-Wiederholung ebenfalls nur 0,4 Prozent.



Im ZDF kehrte "ZDF Magazin Royale" aus der Sommerpause zurück. Ab 23:15 Uhr kam die Sendung auf nur 1,1 Millionen Fans, bei den Jungen wurden 12,5 Prozent Marktanteil gemessen. In der halben Stunde war im Programm ein Special der "heute Show" zu sehen, das bei den Jüngeren 13,3 Prozent verbuchte und insgesamt von durchschnittlich 1,87 Millionen Menschen geschaut wurde. Eröffnet hatte das ZDF seinen Abend mit Krimiwiederholungen: "Jenseits der Spree" und "Letzte Spur Berlin" hatten 3,63 und 3,24 Millionen Personen interessiert (17,7 und 15,8%).

Im Ersten sicherte sich die "Praxis mit Meerblick" gute 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zur besten Sendezeit zu 13,1 Prozent Marktanteil führten. Der ab 22:20 Uhr gesendete Dokumentarfilm "Maffay" erreichte im Schnitt 1,86 Millionen Menschen linear, 11,8 Prozent Marktanteil wurden damit erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;