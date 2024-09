Vielleicht ist "TV Total" nicht geschaffen für die große Bühne - das dürfte die Erkenntnis nach der ersten XXL-Ausgabe sein, die ProSieben am Samstagabend um 20:15 Uhr aus der Kölner Lanxess-Arena zeigte. Die Quoten waren jedenfalls alles andere als XXL: Im Schnitt sahen nur 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren deutlich weniger als bei jeder bisherigen Ausgabe mit Sebastian Pufpaff auf dem regulären Sendeplatz am Mittwochabend.

Auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 7,9 Prozent tiefer als bei allen Mittwochs-Ausgaben, auch der bisherige Tiefstwert vom vergangenen Mittwoch wurde also noch einmal leicht unterboten. Auch wenn "TV Total XXL" damit über dem zuletzt erreichten ProSieben-Senderschnitt lag, dürfte man sich bei ProSieben deutlich mehr von der XXL-Ausgabe erhofft haben.

Beim jungen Publikum sortierte sich "TV Total XXL" damit in der Primetime auch nur auf dem dritten Platz ein. Ganz vorne rangierte stattdessen wieder "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". Zwar wurde nach vier Tagen die 20-Prozent-Marke zum Halbfinale wieder unterschritten, mit einem Marktanteil von 18,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war der RTL-Dschungel aber trotzdem deutlich stärker als noch vor einer Woche, als die Samstags-Folge mit 15,1 Prozent das Staffel-Tief markiert hatte.

Insgesamt schauten diesmal im Schnitt 2,25 Millionen Dschungel-Fans zu, von denen im Anschluss noch 1,45 Millionen bei der "legendären Stunde danach" dran blieben. Die Dschungel-Nachlese fuhr in der klassischen Zielgruppe noch einen Marktanteil von 14,6 Prozent ein.

Ebenfalls vor "TV Total XXL" lag "Die große Maus-Show" - so der neue Name von "Frag doch mal die Maus" - im Ersten. Sie erzielte sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Marktanteil lag damit so hoch wie seit 2021 nicht mehr. Allerdings kostete die Ausstrahlung an einem Abend mit sommerlichen Temperaturen Reichweite: Insgesamt schauten nur 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren so wenige wie noch nie. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 13,2 Prozent. Der Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum ging stattdessen an das ZDF, wo der Film "In Wahrheit - Zwischen Recht und Gerechtigkeit" 4,16 Millionen Personen vor den Fernseher lockte.

