Nein, als Quotenerfolg konnte man "Asbach Deutschlands bester Partykeller" in den vergangenen beiden Jahren schon nicht bezeichnen: Die erste Staffel erreichte im Schnitt rund drei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Runde 2 im vergangenen Jahr dann nur noch 2,3 Prozent. Trotzdem scheint das Konstrukt, in dem Asbach einen großen Teil der Kosten übernehmen dürfte, für beide Seiten aufzugehen, schließlich startete man nun schon in die dritte Runde - jetzt unter dem kurzfristig geänderten Titel "Asbach Deutschlands beste Hammerparty".

Zum Auftakt ging's aber sogar noch weiter runter: Mit nur noch 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein neuer Tiefstwert markiert, auch die Gesamt-Reichweite lag mit 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern niedriger als bei allen Folgen der zweiten Staffel im vergangenen Jahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 1,3 Prozent.

In der Primetime meldete sich dann auch noch "Die Lieblingsmarken der Deutschen" mit einem Tiefstwert zurück: Nachdem es in den vergangenen Jahren meist ziemlich gut lief, kam man diesmal nicht über 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. "Abenteuer Leben am Sonntag" lag danach nur bei 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Allerdings ging es auch der direkten Konkurrenz nicht besser, im Gegenteil: RTLzwei blieb mit "I Feel Pretty" um 20:15 Uhr bei nur 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, "Eine Hochzeit zum Verlieben" lag danach sogar bei nur 1,6 Prozent. Am Vorabend holte "Grip - Das Motormagazin" 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin brachte die neue Anime-Schiene im Tagesprogramm zumindest zeitweise gute Ergebnisse. Der Höchstwert wurde mit der ersten Pokemon-Folge um 13:53 Uhr erreicht: Stolze 7,0 Prozent Marktanteil wurde hier bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen - der sich zwei Folgen später aber schon wieder auf 3,1 Prozent reduziert hatte.

Bei Vox konnte am Nachmittag das Magazin "Auto Mobil" mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen, schon am Vorabend sah es dann aber schlecht aus: "Die Tuning-Profis" kamen nicht über 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus, "Traumhaus oder Luftschloss" lag sogar bei nur 3,2 Prozent. In der Primetime blieb "Hot oder Schrott - Promi Spezial" dann mit 4,0 Prozent Marktanteil ebenfalls im roten Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;