am 03.09.2024 - 08:40 Uhr

Vor zehn Jahren ist "Die Höhle der Löwen" gestartet - und nicht wenige hielten das Format zu Beginn für ein Himmelfahrtskommando (Hier geht’s zum vollständigen Text zum Jubiläum). Der Erfolg gab Vox allerdings recht - und auch jetzt im Jubiläumsjahr kann man sich in Köln wieder über gute Quoten freuen. 1,23 Millionen Menschen schalteten zum Start in die neue Staffel ein, 430.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Gründershow damit sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Vor einem Jahr startete die damalige Staffel noch mit 500.0000 Zuschauerinnen und Zuschauern mehr, der Marktanteil lag bei 14 Prozent. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die "Löwen" vor allem in der Frühjahrs-Staffel schwerer als sonst taten, der Marktanteil fiel da sogar einige Male in den einstelligen Bereich. Insofern ist es nun ein guter Start.

Noch besser lief es allerdings für RTL: Günther Jauch meldete sich am Montagabend mit "Wer wird Millionär?" zurück - und erneut geht’s mit einer 3-Millionen-Woche los. Das sahen zum Auftakt 2,80 Millionen Menschen, 600.000 davon zwischen 14 und 49. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 15,7 Prozent und insgesamt war nur etwas weniger drin - 15,3 Prozent. Im "Wer wird Millionär?"-Sandwich holte auch "RTL Direkt" starke 12,7 Prozent - sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch das "Nachtjournal" war bei RTL ab Mitternacht noch ein schöner Erfolg, 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten in der Zielgruppe für 11,5 Prozent. Vox konnte am späten Abend dagegen nicht mehr überzeugen. Eine Ausgabe von "Goodbye Deutschland! Familie Töpperwien" erreichte nur noch 380.000 Personen, das ließ den Marktanteil auf 4,0 Prozent schrumpfen.

Durch die starke Primetime konnte sich Vox am Montag dennoch über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,6 Prozent freuen. Nur RTL (11,5 Prozent) und Das Erste (7,8 Prozent) waren noch erfolgreicher. RTL erreichte derweil auch beim Gesamtpublikum richtig gute 10,8 Prozent und landete damit hauchdünn vor dem Ersten (10,7 Prozent). Insgesamt der stärkste Sender war das ZDF mit 13,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;