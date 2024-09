Mit 2,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist "Hart aber fair" in der vergangenen Woche so erfolgreich gewesen wie überhaupt noch nicht mit Louis Klamroth als Moderator (DWDL.de berichtete). In der Sendung damals ging es unter anderem um den Terroranschlag von Solingen. Und auch die Sendung an diesem Montag war sehr gefragt - im Mittelpunkt dieser Ausgabe standen die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.

2,53 Millionen Menschen sahen die Sendung, die ausnahmsweise schon um 20:45 Uhr begann. Der Marktanteil lag damit bei guten 11 Prozent. Zur Erinnerung: "Hart aber fair" kam zuletzt meist nur auf etwas mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nach der Rückkehr aus der Sommerpause lagen die Reichweiten sogar deutlich unter dieser Marke. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Wahl-Talk jetzt mit 7,8 Prozent ein schöner Erfolg für Das Erste.

Dass "Hart aber fair" etwas früher als üblich begann, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Das Erste zur besten Sendezeit einen halbstündigen "Brennpunkt" eingeschoben hatte. Auch darin ging es um die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen - und speziell die Erfolge von AfD und BSW. Das sahen 2,70 Millionen Menschen, 11,9 Prozent Marktanteil wurden damit insgesamt gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 11,2 Prozent.

Meistgesehene Sendung des Tages war die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung angesichts einer Reichweite in Höhe von 900.000 ebenfalls nicht zu schlagen. Die Marktanteile lagen bei 19,6 Prozent (insgesamt) und 23,0 Prozent (14-49). Die eigentliche Reichweite der "Tagesschau" liegt aber noch viel höher, weil die Sendung auch in etlichen Dritten zu sehen war. Die Ausgabe im NDR Fernsehen schaffte mit 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen.

Das ZDF schob am Vorabend nach den starken "heute"-Nachrichten (2,96 Mio., 18 Prozent Marktanteil) ebenfalls noch eine Sondersendung zu Sachsen und Thüringen ein. Dieses "ZDF Spezial" erreichte 2,19 Millionen Menschen sowie 11,2 Prozent Marktanteil. Weil "WISO" dadurch komplett entfallen ist, konnte das reguläre Primetime-Programm um 20:15 Uhr starten. Den Film "Pärchenabend" sahen sich 3,06 Millionen an, kein anderer Sender war nach 20:15 Uhr erfolgreicher. Der Fernsehfilm der Woche war damit trotzdem einer der schwächeren seiner Art, mit 13,3 Prozent Marktanteil kann man dennoch zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;