Am vergangenen Donnerstag hat die "Spreewaldklinik" die "Landarztpraxis" am Sat.1-Vorabend abgelöst. Die Quoten hatten dabei noch Luft nach oben, vor allem beim jungen Publikum war der Erfolg der ersten beiden Folgen bislang noch überschaubar. Am Montag machte die Serie allerdings einen kräftigen Satz nach oben: 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, im Vergleich zum Freitag ist das eine Verdopplung der Reichweite.

Dementsprechend stieg auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf 7,7 Prozent an, damit lag die "Spreewaldklinik" über dem Sat.1-Schnitt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Serie insgesamt einen Tiefstwert aufstellte: 590.000 Menschen sahen insgesamt zu, die Folgen am Donnerstag und Freitag erreichten jeweils noch etwas mehr Menschen. Noch ist also nicht ganz klar, wohin die Reise für die von ndF: Hamburg produzierte Serie geht. Im Vorfeld lag am Montag übrigens auch "Notruf" bei guten 8,4 Prozent.

In der Primetime war derweil der vorerst letzte "Sat.1 Check" zu sehen, dieses Mal ging es um diverse Modeketten. Das interessierte allerdings nur 660.000 Menschen, weniger Reichweite hatte die Reihe bislang noch nie. Und auch die 6,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum sind weniger als in den vergangenen Wochen.

Sat.1 lag damit aber komfortabel vor ProSieben, wo die US-Serien in der Primetime große Probleme machten. "Grey’s Anatomy" erreichte zur besten Sendezeit nur noch 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "Seattle Firefighters" steigerte sich danach nur unwesentlich auf 610.000. Mit 4,2 und 4,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum wird man nicht zufrieden sein. "9-1-1 Notruf L.A." und "9-1-1: Lone Star" lagen bei 4,2 und 3,1 Prozent.

Damit lag ProSieben in der Primetime auch hinter Kabel Eins und RTLzwei. Bei Kabel Eins überzeugte "Matrix" mit 6,2 Prozent Marktanteil, 690.000 Menschen sahen zu. Die "Keanu Reeves Story" steigerte sich später sogar noch auf 8,0 Prozent. Bei RTLzwei kam "Bella Italia" auf 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;