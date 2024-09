Von den ganz großen Erfolgen mit zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die RTLzwei-Dokureihe "Armes Deutschland" schon seit einiger Zeit ein gutes Stück entfernt, für solide bis gute Quoten reicht es in der Regel aber dennoch. So war es nun auch beim Comeback am Dienstagabend: 510.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Reihe an, 220.000 kamen aus der klassischen Zielgruppe. Mit den ermittelten 5,5 Prozent Marktanteil kann man in Grünwald zufrieden sein.

Eine Wiederholung von "Armes Deutschland - Deine Kinder" steigerte sich am späten Abend sogar noch auf 6,4 Prozent. Dass es dennoch nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent reichte, ist vor allem auf die Daytime zurückzuführen. "Hartz und herzlich" kam um 18 Uhr nur auf 2,7 Prozent und auch "Berlin - Tag & Nacht" tat sich im Anschluss mit 3,2 Prozent ganz schwer. Da half es dann auch nichts, dass der "Trödeltrupp" am Vormittag teilweise zweistellig unterwegs war.

Auf einem ähnlichen Niveau in der Primetime wie RTLzwei lag Kabel Eins: Mit dem Film "Bastille Day" erreichte man ebenfalls 220.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Insgesamt unterhielt Kabel Eins allerdings deutlich mehr Menschen, so lag die Gesamtreichweite bei 1,03 Millionen. "The Intruder" erreichte später nur noch 400.000, das ließ auch den Marktanteil auf 2,8 Prozent absacken. Vox schickte zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Hot oder Schrott" ins Rennen, damit verzeichnete man 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zwei Wiederholungen lagen später noch bei 6,0 und 5,8 Prozent.

Sat.1 unterhielt mit seinen US-Serien ein vergleichsweise großes Publikum in der Primetime. Das Problem: Das waren vor allem Menschen außerhalb der klassischen Zielgruppe, also Ältere. 1,20 Millionen sahen "Navy CIS", 1,16 Millionen den Hawaii-Ableger. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen trotzdem nur 5,3 und 5,0 Prozent auf dem Konto des Senders. "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" steigerten sich später auf 6,0 und 7,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;