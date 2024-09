Jubelschreie à la Yiehaa dürften beim Blick auf die Quoten vom Donnerstagabend heute vermutlich eher nicht durch die Flure in Unterföhring schallen: Die neue Dokusoap, die Cowgirls und Cowboys dabei begleitet wie sie ihren Traum vom "American Way of Life" hierzulande beispielsweise in Westernstädten verwirklichen wollen, hatte jedenfalls einen recht verhaltenen Einstand und kam nicht über 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Nur 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Dass das nachfolgende "K1 Magazin" noch schlechter lief, lässt zudem auf einen eher nicht allzu erfreulichen Verlauf schließen: Da Magazin musste sich sogar mit nur 2,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben, die Gesamt-Reichweite lag bei sehr mageren 0,22 Millionen.

Ernüchterung herrschte vergangene Woche schon bei RTLzwei, nachdem dort "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" überraschend mit einem Tiefstwert von nur 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in die neuen Folgen gestartet war. Diese Woche ging's aber nun steil nach oben auf gute 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,52 Millionen wieder um 150.000 höher aus als noch eine Woche zuvor.

Dass Kabel Eins letztlich trotzdem einen guten Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent einfahren konnte, während RTLzwei nicht über 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam, erklärt sich beim Blick aufs Tagesprogramm. Kabel Eins war zwischen 8:15 Uhr morgens und 20:15 Uhr abends durchgehend sehr stark unterwegs, "Elementary" erzielte am Vormittag zwischenzeitlich sogar zweistellige Marktanteile, auch "Castle" punktete am Nachmittag mit bis zu 8,2 Prozent. Am Vorabend punkteten die Eigenproduktionen "Abenteuer Leben täglich" mit 5,8 Prozent, "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 6,5 Prozent und "Achtung Kontrolle" mit 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und bügelten die Schwäche in der Primetime damit mehr als aus.

Bei RTLzwei zeigte sich die meiste Zeit des Tages hingegen aus Quotensicht ein sehr tristes Bild. "Hartz und herzlich", das mit verschiedenen Ablegern zwischen 13 und 19 Uhr zu sehen war, kam zu keinem Zeitpunkt auf mehr als 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Tiefpunkt war um 17 Uhr erreicht, als der Marktanteil nur noch 0,8 Prozent betrug, in der Stunde zuvor sah es mit 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nur wenig besser aus. Und auch "Berlin - Tag & Nacht" konnte mit 3,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am Donnerstag nicht überzeugen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;