Zurück in ihrer alten Senderheimat ist nun Daniela Katzenberger. Lief ihre Reality-Soap in den vergangenen Jahren bei RTLzwei, ist "Daniela Katzenberger" seit Freitagabend wieder bei Vox im Programm zu finden. Und der Auftakt lief mehr als nur nach Maß, denn „die Katze“ überholte nicht nur Kabel Eins, RTLzwei und Sat.1, sondern lag in etwa auch gleichauf mit ProSieben, wenn man auf die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen blickt. Kurzum: Die gesendete Doppelfolge erreichte bei den klassisch Umworbenen zunächst 9,1, dann sogar 10,2 Prozent. Die Reichweite bei allen stieg von zunächst 750.000 auf dann 900.000.

Abgerundet wurde der Katzenberger-Abend mit "Daniela Katzenberger - Die Story", die nach 22:10 Uhr noch durchschnittlich 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer generierte und mit 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls richtig erfolgreich war. Vor der Primetime hatte zudem auch "Das perfekte Dinner" einen ziemlich perfekten Tag erwischt und im Schnitt 9,6 Prozent erreicht. Dass der Tagesdurchschnitt von Vox dennoch nur bei 6,3 Prozent lag, lag an akuter Schwäche zuvor. So kam die "Shopping Queen" nachmittags auf nicht mal vier Prozent und vormittags landete "CSI" phasenweise meilenweit unter dem Senderschnitt.



Kabel Eins und RTLzwei ließ Vox mit Blick auf den Tagesmarktanteil dennoch weit hinter sich. 4,6 und drei Prozent wurden hier gemessen. Bei Kabel Eins lieferte ein kleiner "Criminal Minds"-Marathon erstaunlich gute Werte; begonnen hatte dieser um 20:15 Uhr sogar mit 5,3 Prozent, auch in Folge wurden stets mehr als vier Prozent gemessen. Große Probleme hatte die RTLzwei Filmzeit: "Planet der Affen – Revolution" kam zur Primetime nicht über 2,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. Auf dem Sendeplatz war es das fünftschwächste Ergebnis des laufenden Jahres. Stark lief "Das fünfte Element" bei ProSieben mit tollen zehn Prozent.

Gut präsentierte sich derweil die zweite "SchleFaZ"-Folge im Programm von Nitro, wenngleich diese nicht mehr den Wumms der Vorwoche hatte. Die gemessene Quote bei den Umworbenen lag bei zweieinhalb Prozent, rund 150.000 Menschen schauten zu. Lead-In war diesmal "The Quest", das noch 370.000 Menschen versammelt hatte. Bei den Jüngeren wurden hier aber nur 1,2 Prozent Marktanteil gemessen. Stärker um 20:15 Uhr waren der Disney Channel und RTL Super: "Alles steht Kopf" holte zweieinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Der Prinz & Ich" landete bei 3,5 Prozent – und somit sogar deutlich vor RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;