am 07.09.2024 - 09:11 Uhr

Am Freitagabend hat sich Oliver Welke mit einer frischen Ausgabe seiner "heute show" im ZDF-Programm zurückgemeldet und bei den 14- bis 49-Jährigen die zweithöchste Reichweite des Tages nach der "Tagesschau" im Ersten generiert. Ab 22:42 Uhr holte die Satire-Sendung im Schnitt 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige vor die Bildschirme. Das entsprach einer sehr starken Quote in Höhe von 18,3 Prozent. Insgesamt belief sich die ermittelte Sehbeteiligung auf 2,85 Millionen.

Somit setzt die Sendung ihren bisherigen Erfolg ziemlich nahtlos fort. Im Anschluss an das Welke-Format zeigte das ZDF eine weitere Ausgabe von "ZDF Magazin Royale" mit diesmal 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Insgesamt standen 10,1 Prozent Marktanteil zu Buche, bei den Jüngeren wurden 12,8 Prozent gemessen. Insbesondere der letzte Wert ist somit etwas niedriger ausgefallen als üblich.

Die Primetime eröffnet im ZDF hatten zwei Krimiwiederholungen. "Jenseits der Spree" und "Letzte Spur Berlin" waren auf starke 19,8 und 17,5 Prozent bei allen gekommen. Die gemessenen Durchschnittsreichweiten der Krimis lagen bei 4,12 und 3,66 Millionen zusehenden Personen. Sie setzten sich – gemeinsam mit der "Tagesschau" an die Spitze der meistgesehenen Sendungen des Tages. Gefragt waren danach auch "heute journal" und "Politbarometer" mit 2,97 und 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Im Ersten liefen den Abend über die Paralympics – sie holten insgesamt Quoten zwischen rund neun und elfeinhalb Prozent, waren aber in jedem Fall mit Blick auf jüngeres Publikum ein Erfolg. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Live-Bilder auf zwischen knapp zehn und elfeinhalb Prozent und lagen somit weit über den Werten, die Das Erste auf dem Slot sonst holt. Gleiches gilt für eine "extra 3"-Wiederholung beim Spartensender One, die diesem zur besten Sendezeit ungewöhnlich hohe 3,0 Prozent Marktanteil einbrachte. Die gemessene Gesamt-Reichweite wurde auf 340.000 beziffert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;