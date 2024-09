Bei ProSieben ist am Sonntagabend die neue Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" gestartet - und gegen vergleichsweise harmlose Konkurrenz hatte die Auftakt-Folge dann auch erwartungsgemäß recht leichtes Spiel. Durchschnittlich 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten die Sendung - nur die "Tagesschau" erreichte beim jungen Publikum am Sonntag eine noch höhere Reichweite.

Der Marktanteil von "Wer stiehlt mir die Show?" lag bei starken 21,0 Prozent. Zum Vergleich: Eine "Tatort"-Wiederholung ging mit 13,4 Prozent als größter Verfolger hervor, die anderen Privatsender blieben sogar durchweg einstellig. Kleiner Wermutstropfen: Insgesamt erreichte die ProSieben-Show mit 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zum Auftakt der neuen Staffel die bislang niedrigste Reichweite seit dem Wechsel vom Dienstag- auf den Sonntagabend, hier lag der Marktanteil bei 6,2 Prozent. "Wer stiehlt mir die Show?" sprach damit also ein ausgesprochen junges Publikum an.

Zufrieden kann man in Unterföhring aber auch mit Blick auf Sat.1 sein, das wohl auch davon profitierte, dass nicht nur bei ProSieben am Sonntagabend kein Blockbuster lief, sondern auch RTL - NFL sei Dank - keine Film-Konkurrenz aufbot. Dadurch erreichte "Independence Day: Wiederkehr" um 20:15 Uhr im Schnitt 1,68 Millionen Menschen sowie sehr gute 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Am Vorabend wiederum fuhr schon "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ähnlich überzeugende 9,3 Prozent ein. Hier waren im Schnitt sogar 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Einen ausbaufähigen Start legte indes die neue Sommer-Staffel von "Grill den Henssler" hin, die bei Vox zwar immerhin 1,14 Millionen Personen erreichte, in der Zielgruppe gegen "Wer stiehlt mir die Show?" mit nur 6,0 Prozent Marktanteil jedoch klar den Kürzeren zog. Nur eine Nebenrolle spielten allerdings Kabel Eins und RTLzwei: Während "Die Lieblingsmarken der Deutschen" bei Kabel Eins mit 3,4 Prozent Marktanteil blass blieben, tat sich auch "King Kong" bei RTLzwei mit nur 3,5 Prozent schwer.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum waren dagegen die Öffentlich-Rechtlichen nicht zu schlagen: So landete die "Tagesschau" mit 5,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten an der Spitze, gefolgt vom "Tatort", der mit 5,83 Millionen noch einen Marktanteil von 22,7 Prozent verzeichnete. Im ZDF erreichte eine alte "Frühling"-Folge noch 3,81 Millionen Menschen. Erfolgreich war zudem "Terra X", das am Vorabend mit der Weltstadt New York im Schnitt nicht nur auf 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,1 Prozent Marktanteil kam, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,5 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;