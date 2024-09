Auch wenn ein Best-Of noch folgen wird - mit der Ausgabe vom vergangenen Sonntag endete die diesjährige Saison von "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Zum Abschied fielen die Quoten der ARD-Show noch einmal sehr überzeugend aus: Durchschnittlich 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 10:00 Uhr ein und sorgten für einen Marktanteil von 17,1 Prozent - was immerhin dem zweitbesten Wert der Staffel entsprach.

Gleichzeitig fuhr "Immer wieder sonntags" auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,3 Prozent den höchsten Marktanteil seit dem Saison-Auftakt ein. Die Quote fiel damit in der jungen Zuschauergruppe deutlich höher aus als gewöhnlich - der Staffel-Schnitt der Vormittagsshow lag nämlich auch in diesem Jahr wieder bei weniger als sieben Prozent.

Zuschauer-Trend: Immer wieder sonntags Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch nicht nur Stefan Mross sorgte am Sonntag für einen Erfolg, auch für Andrea Kiewels "ZDF-Fernsehgarten" waren sehr gute Quoten drin. Mit im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 18,5 Prozent lief es für die Show ein ganzes Stück besser als in den zurückliegenden Wochen. Dazu kommt, dass bei den 14- bis 49-Jährigen noch 11,3 Prozent erzielt wurden - nur eine Ausgabe des "Fernsehgartens" war in diesem Jahr erfoglreicher.

Im Windschatten der Liveshow überzeugte schließlich auch noch das "Duell der Gartenprofis", das mit 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 17,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum auf ganz ähnlicher Flughöhe unterwegs war. Im Anschluss meldete sich zudem "Mein fabelhaftes Ferienhaus" mit neuen Rekoren zurück: 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ein Marktanteil von 16,2 Prozent wurden ab 14:55 Uhr erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 8,5 Prozent, nachdem die "Gartenprofis" zuvor sogar 9,7 Prozent erzielten.

Luft nach oben besteht dagegen für das neuerdings auf drei Stunden verlängerte "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag". Nachdem die Sendung zuletzt drei Wochen in Folge zweistellige Marktanteile verbuchte, wurden diesmal ab 9:00 Uhr im Schnitt nur 7,4 Prozent in der Zielgruppe eingefahren. Insgesamt erreichte die Sendung im Schnitt 380.000 Menschen - das waren allerdings mehr als "Die Dreisten Drei", "Downsizing" und "Top Ten! - Der Geschmacks-Countdown" bis weit in den Nachmittag hinein erreichten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;