Die britische Serie "Beyond Paradise", ein Spin-off der Krimiserie "Death in Paradise", war in der Woche vom 26. August bis 1. September die Sendung mit dem größten Reichweiten-Nachschlag. Um 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurde die Reichweite durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams nach oben korrigiert, sodass unterm Strich 2,23 Millionen Menschen dabei waren. Der ZDF-Marktanteil der Serie erhöhte sich dadurch um 1,9 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent. Gleichzeitig gab's bei den 14- bis 49-Jährigen sogar ein noch kräftigeres Plus um 2,3 Prozentpunkte - hier wurden nun ordentliche 6,0 Prozent erzielt.

Für die zweite Folge von "Death in Paradise" ergab sich sogar noch ein größeres Marktanteils-Plus: Hier ging es beim Gesamtpublikum um 2,6 Prozentpunkte auf starke 19,5 Prozent nach oben, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 3,1 Prozentpunkte mehr ermittelt wurden als zunächst - der Marktanteil belief sich hier auf 7,4 Prozent. Insgesamt bekam die zweite Folge noch 310.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer zugerechnet. In unserer Hitliste taucht sie allerdings nicht auf, weil hier nur Ausstrahlungen mit einem Beginn bis 23:30 Uhr berücksichtigt werden.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Beyond Paradise 01.09.

22:46 2,23

(+0,35) 16,1%

(+1,9%p.) 0,16

(+0,07) 6,0%

(+2,3%p.) heute-show spezial 30.08.

22:41 2,20

(+0,32) 13,6%

(+1,3%p.) 0,67

(+0,19) 16,9%

(+3,6%p.) Beckenrand Sheriff 29.08.

20:15 2,86

(+0,23) 13,2%

(+0,7%p.) 0,35

(+0,06) 8,0%

(+0,9%p.) Tatort: Tyrannenmord 01.09.

20:26 6,04

(+0,22) 24,0%

(+0,2%p.) 0,73

(+0,06) 14,3%

(+0,7%p.) ZDF Magazin Royale 30.08.

23:15 1,28

(+0,18) 10,3%

(+0,9%p.) 0,48

(+0,12) 15,3%

(+2,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 29.08.

18:50 1,89

(+0,17) 11,4%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,07) 7,4%

(+1,8%p.) In Wahrheit - Zwischen Recht und Gerechtigkeit 31.08.

20:15 4,32

(+0,16) 20,9%

(0,0%p.) 0,20

(+0,03) 4,8%

(+0,5%p.) Markus Lanz 29.08.

23:26 1,35

(+0,14) 16,3%

(+0,9%p.) 0,22

(+0,02) 12,8%

(+0,8%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 26.08.

20:15 0,69

(+0,14) 3,0%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,05) 6,8%

(+0,6%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 31.08.

20:15 2,39

(+0,14) 11,7%

(+0,3%p.) 0,80

(+0,07) 19,2%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.08.-01.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Neben "Beyond Paradise" landeten zudem gleich fünf weitere ZDF-Sendungen in den Top 10, darunter auch die Kömodie "Beckenrand Sheriff" und der Krimi "In Wahrheit". Zudem sammelten auch die Satire-Formate am Freitagabend nachträglich noch viele Fans ein: Das "heute-show spezial" verbesserte sich um 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und konnte seinen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um starke 3,6 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent ausbauen. Um fast drei Prozentpunkte höher fiel auch die Quote des "ZDF Magazin Royale" aus: Hier ging's auf 15,3 Prozent nach oben.

Mit Blick aufs junge Publikum belegten die beiden Shows damit den ersten und dritten Platz im Ranking der kräftigsten Marktanteils-Nachschläge. Auf den zweiten Platz kam überraschend "Spiegel TV" - hier zog die Quote um 2,9 Prozentpunkte auf 14,9 Prozent an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 30.08.

22:41 2,20

(+0,32) 13,6%

(+1,3%p.) 0,67

(+0,19) 16,9%

(+3,6%p.) Spiegel TV 26.08.

23:26 0,74

(+0,09) 7,4%

(+0,5%p.) 0,32

(+0,08) 14,9%

(+2,9%p.) ZDF Magazin Royale 30.08.

23:15 1,28

(+0,18) 10,3%

(+0,9%p.) 0,48

(+0,12) 15,3%

(+2,8%p.) Alles was zählt 27.08.

19:07 1,53

(+0,12) 9,2%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,09) 11,2%

(+2,7%p.) Beyond Paradise 01.09.

22:46 2,23

(+0,35) 16,1%

(+1,9%p.) 0,16

(+0,07) 6,0%

(+2,3%p.) Der Anschlag von Solingen 29.08.

22:54 1,23

(+0,09) 9,7%

(+0,3%p.) 0,23

(+0,07) 8,5%

(+2,1%p.) Alles was zählt 26.08.

19:06 1,39

(+0,07) 8,3%

(+0,2%p.) 0,26

(+0,06) 9,9%

(+1,9%p.) Markus Lanz 27.08.

22:47 1,72

(+0,14) 14,8%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,06) 11,3%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 29.08.

18:50 1,89

(+0,17) 11,4%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,07) 7,4%

(+1,8%p.) RAW 28.08.

22:00 0,21

(+0,09) 1,4%

(+0,6%p.) 0,13

(+0,06) 4,1%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.08.-01.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Vergleichsweise überschaubar fielen die Nachgewichtungen hingegen bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" aus - zumindest auf den ersten Blick. Die Final-Reichweite erhöhte sich nur um 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Halbfinale wurden 140.000 Fans mehr ausgewiesen. Allerdings wurden einige Nachgewichtungen auch den Nacht-Wiederholungen zugerechnet: In der Nacht vom Samstag auf Sonntag verdoppelte sich Reichweite nachträglich auf 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe wurde der Marktanteil dieser Folge gar um über zehn Prozentpunkte korrigiert. Bei anderen Wiederholungen in der Nacht fielen die Nachschläge mit teils mehr als sechs Prozent ebenfalls ungewöhnlich hoch aus.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;