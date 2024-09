am 10.09.2024 - 08:46 Uhr

Mit der neuen von i&u TV produzierten Reportagereihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" wird Sat.1 wieder ein Stück weit mit Relevanz aufgeladen (Hier geht’s zur TV-Kritik). Aus Quotensicht war die erste Folge zum Thema Rechtsruck allerdings kein großer Quotenerfolg. Sat.1 verzeichnete mit der Ausgabe lediglich eine Gesamtreichweite in Höhe von 560.000, davon kamen 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Ronzheimer" so 6,1 Prozent Marktanteil. Damit lag das thematisch eher schwere Format zwar sogar noch leicht über dem zuletzt ermittelten Sat.1-Schnitt, beim Sender hat man aber möglicherweise mit mehr Aufmerksamkeit gerechnet. In den Tagen vor der Ausstrahlung trommelte vor allem die "Bild" groß für die Sendung. Ab 22:25 Uhr tat sich in Sat.1 auch "Spiegel TV" extrem schwer und erreichte nur 2,5 Prozent Marktanteil, die "Ronzheimer"-Wiederholung kam im Anschluss noch einmal auf 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,3 Prozent.

Bessere Nachrichten gibt es da schon für Vox, wo "Die Höhle der Löwen" in der vergangenen Woche bereits mit guten Quoten gestartet war (DWDL.de berichtete). Sieben Tage später ging es aber noch einmal deutlich bergauf: 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind ein Reichweiten-Plus von rund 220.000. Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum stieg von 10 auf 11,1 Prozent. "Goodbye Deutschland" erzielte später noch 7,3 Prozent.

Erfolgreichstes Format beim jungen Publikum war nach 20:15 Uhr allerdings "Wer wird Millionär?", das bei RTL 600.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 erreichte. Damit waren 13,9 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt sorgten 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 13,5 Prozent - damit war RTL in der Primetime nach dem ZDF der erfolgreichste Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;