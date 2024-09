am 11.09.2024 - 09:02 Uhr

Teils mehr als 9 Millionen Menschen haben am Dienstagabend das Spiel der Fußball-Nationalmannschaft der Herren gegen die Niederlande bei RTL gesehen (DWDL.de berichtete). Das Erste setzte im eigenen Programm trotzdem auf frische Ware - und wurde nur teilweise belohnt. 3,04 Millionen Menschen sahen sich eine neue Folge von "Mord mit Aussicht" zur besten Sendezeit an. Damit war man zwar der erfolgreichste Sender nach 20:15 Uhr hinter RTL, gleichzeitig war es die bislang niedrigste Reichweite für "Mord mit Aussicht", der Marktanteil lag bei 12,0 Prozent.

Und auch "In aller Freundschaft" war im Anschluss längst nicht so stark wie üblich. Nur 2,90 Millionen Menschen waren bei einer neuen Folge mit dabei und sorgten so für 11,3 Prozent Marktanteil. Für gewöhnlich liegt die Krankenhausserie bei mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren wurden 6,3 Prozent gemessen, "Mord mit Aussicht" kam zuvor noch auf 7,5 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen mussten sich die ARD-Serien damit sogar noch sehr deutlich hinter dem ZDF einsortieren, was insofern überraschend ist, als dass dort nur eine Wiederholung der Sebastian-Lege-Reihe "Besseresser" zu sehen war. In der Folge ging es um die weltweiten Tricks der Lebensmittelindustrie - das wollten 580.000 junge Menschen sehen, der Marktanteil lag bei ziemlich guten 10,7 Prozent. Insgesamt lag die Reichweite bei 2,53 Millionen, das entsprach 9,9 Prozent Marktanteil.

Das "heute journal" steigerte sich später sogar noch leicht auf 10,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, blieb damit aber natürlich deutlich unter den üblichen Werten zurück. 2,51 Millionen Menschen informierten sich bei der Nachrichtensendung. "37 Grad: Bei Anruf Baby" musste sich später mit nur noch 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben. "Markus Lanz" steigerte sich dann zwar immerhin wieder auf einen zweistelligen Marktanteil, mit 10,4 Prozent blieb der Talk aber unter dem Senderschnitt hängen.

