am 11.09.2024 - 09:17 Uhr

Die "Steel Buddies" sind eine ziemlich eindrucksvolle Erfolgsgeschichte für DMAX, umso schmerzhafter dürfte es für den Sender sein, dass die Geschichten rund um Michael Manousakis demnächst bei Kabel Eins erzählt werden. Nun stehen aber noch einmal einige Folgen des Originals an - und zum Auftakt in die letzten Staffel haben die "Steel Buddies" wie gewohnt überzeugt. 420.000 Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, 180.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 3,4 Prozent und damit weit über den Normalwerten des Männersenders. Die "Steel Buddies" waren auch deutlich erfolgreicher als ihr Umfeld: "Der Germinator: Einsatz in Florida" und "Der Germinator" erreichten im Anschluss nur jeweils 0,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Der Platzwart - Camping unter Palmen" kam auf dem 19-Uhr-Slot auf 1,4 Prozent.

Spannend dürfte die Situation in rund einem Monat werden, wenn bei Kabel Eins "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" startet. Das ist das neue Format mit Michael Manousakis, DMAX hat dann parallel noch die neuen "Steel Buddies"-Folgen im Programm. Beide Formate laufen zwar nicht am gleichen Tag gegeneinander, welche Sendung erfolgreicher sein wird und ob der Neustart auf Anhieb so stark sein wird wie das Original, dürfte trotzdem interessant werden.

Apropos Neustart, davon gab es am Dienstag auch bei ZDFneo einen. Die neue Comedyserie "Jugend – es ist kompliziert" konnte linear aber nicht wirklich überzeugen. Zwei Folgen blieben ab 21:45 Uhr bei 200.000 bzw. 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum holte die Serie damit weniger als 1 Prozent Marktanteil. "Ein starkes Team" unterhielt zuvor noch 1,03 Millionen Menschen und kam zumindest insgesamt auf starke 4,0 Prozent.

